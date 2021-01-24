• 24 Ocak 2021 - 09:17 • Son Güncelleme:
Son dakika haberi: Normalleşme hedefi belli oldu! Rakam verildi...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kafe ve restoranların kısıtlamaların kaldırılması ve normalleşme taleplerinin kabine toplantısında ele alınacağını açıklamıştı. Bilim Kurulu üyeleri ve uzmanlar, restoranların da açılabileceği kademeli normalleşmenin şartlarını yorumladı. Kademeli normalleşme hangi şartlarda başlar, kısıtlamaların esnetilmesi için ne gerekiyor? İşte koronavirüs salgınıyla ilgili son dakika açıklamalar...
• 24 Ocak 2021 - 09:17 • Son Güncelleme:
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Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 811 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 301 bin 861'e yükseldi. Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,1, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,2, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.
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KADEMELİ AÇILMA İÇİN 2 BİN HEDEFİ
Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Sokak kısıtlamalarının hem vaka sayısında hem de hasta sayısının azalmasında etkisinin çok olduğunu hepimiz gözlemledik. O yüzden kısıtlamaların kalkması için acele etmemek gerekiyor ama peyderpey vaka sayısı, hasta sayısı daha aşağıya yöneldiğinde elbette bunların kalkması gündeme gelebilir.
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Belki binli rakamları görürsek Türkiye genelinde kısıtlamaların biraz daha gevşetilmesi söz konusu olur. Restoranların ve kafelerin ne zaman açılacağının kararını İçişleri Bakanlığı veriyor. Şu an net bir şey söyleyemesek de binli, 2 binli vaka sayılarını görmemiz daha doğru olacaktır. Vatandaşlarımız vakaların aşağı düşmesi için tedbiri elden bırakmasın. Ancak bu şekilde bir an önce normal hayata dönebiliriz.
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O dönemde hasta sayısı 200’lerde giderken, kurallar hafiflediğinde vaka sayısı 10 binlere geldi. Lokanta ve kafelerin açılması ancak testte pozitiflik oranları yüzde birin altına düştüğünde gözden geçirilmeli. Tabii toplumun 15 milyonunun aşılanmasının da büyük önemi var. Bunlara kesinlikle uyulması gerekiyor.
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Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz: Vaka sayısı düşmüş olsa da hasta ya da ölüm oranları yüksek olabiliyor. Çünkü insanlar birkaç hafta yoğun bakımda oluyor ve tedavi devam ediyor. Biliyoruz bazı meslek gruplarındaki insanlar ekonomik olarak zor durumdalar. Lokanta ve kafe çalışanlarını anlayabiliyoruz. Ancak dünyada etkisini arttıran mutant virüslerin geldiği durum, bu kısıtlamaların gevşetilmesi konusunda etkili olacaktır.
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Mutantlar gelecekte önlem alınmazsa, vaka sayısını yükselteceği gibi ölümleri de arttırabilir. O nedenle ülkemizde şu ana kadar başarılı şekilde yürütülen kısıtlamaların bir süre daha devam edeceği görülüyor. Mart ayına kadar vaka sayılarında yaşanacak ciddi düşüşler, yetkili makamlarca mutlaka değerlendirilecektir.
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GÖZLER PAZARTESİDE
Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, ülke genelindeki aşı uygulamasının 25 Ocak Pazartesi'den itibaren il bazında canlı takip edilebileceğini bildirdi. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, uygulanan aşı sayısının 81 il için ayrı ayrı gösterildiği grafiğe yer verdi. Şu ana kadar 1 milyon 200 binden fazla kişinin aşı olduğunu belirten Koca, "Türkiye'de iller bazında aşı dağılımını görebilirsiniz. Pazartesi gününden itibaren bunu canlı olarak takip edebileceksiniz. En çok sağlık çalışanımızın bulunduğu İstanbul'da 224 binden fazla kişi aşı oldu." bilgisini paylaştı.
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Bu konuda Avustralya'da yürütülen bir çalışma hakkında bilgi veren Erdöl, şunları söyledi: "Yürütülen karşılaştırmalı grupların yer aldığı bilimsel çalışmada, sigara içmenin grip aşılamasında (subünit aşı ve canlı zayıflatılmış aşı) vücudun verdiği yanıt üzerindeki etkileri araştırıldı. Çalışmada, antikorlardaki değişimlere göre sigara içenlerin, sigara içmeyenlere göre salgına yol açan gribe (epidemik influenza) önemli ölçüde daha duyarlı olduğu bulundu.
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Bu ve benzeri çalışmalarda, sigaranın immün yanıt tepkilerini zayıflattığına dair güçlü kanıtlara ulaşılmaktadır. Bir başka yerde yapılan ayrı bir çalışmada da sigara dumanına maruz kalmanın, CD4 T hücre efektör üretimini etkilediği gösterildi. Çalışma sonuçları, sigara dumanının, hücre bölünmesini azaltarak ve hücre ölümünü artırarak doğrudan CD4 T hücreleri üzerinde etkili olduğunu gösterdi.
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