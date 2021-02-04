Son dakika haberi: Rusya ayağa kalktı! Sapkın babayı öldüren üç kızı...

Aurelia Dunduk’un evden ayrılması ile çektiği eziyet bitmedi. Dunduk ile ayrılmasına rağmen pek çok kez tehdit eden Mikhail Khachaturyan, "Sana dokunan ya da konuşan olursa öldürürüm" diyerek eski karısının başkalarıyla iletişim kurmasını engelledi.