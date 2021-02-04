• 04 Şubat 2021 - 14:25 • Son Güncelleme:
Son dakika haberi: Rusya ayağa kalktı! Sapkın babayı öldüren üç kızı...
Cani baba, karısını evden kovup kendi kızlarına yıllarca işkence ve tecavüz etti. Bir akşam adamın uyumasını bekleyen kızları çekiç ve bıçakla sapkın babayı öldürdü. Cinayetle yargılanan kızlar, yeni bir soruşturmayla karşı karşıya...
• 04 Şubat 2021 - 14:25 • Son Güncelleme:
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Rusya'da üç kız kardeş babalarının uyumasını bekledi, ardından yüzüne sprey sıktı. Mutfaktan aldıkları bıçak ve çekiçle defalarca yüzüne vurdular. 36 kez bıçaklanan adamın öldüğüne emin olunca, polisi arayıp cinayeti anlattılar.
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Krestina, Angelina ve Maria Kaçaturyan kardeşler hakkında cinayet davası açılması, yalnızca Rusya'da değil dünya çapında yankı buldu. 19 yaşındaki Krestina ve 18 yaşındaki Angelina kasıtlı cinayetle suçlandı, yirmi yıl hapis cezası ile yargılanıyor. Reşit olmayan Maria için ise on yıl hapis isteniyor.
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Fakat Mayıs'ta sürpriz bir kararla savcı, Kaçaturyan kardeşlerin cinayetten yargılanacaklarını açıkladı. Kız kardeşlerin destekçileri, her duruşmada mahkeme önünde onları yalnız bırakmıyor. Son duruşmada, protestocuların birinin elindeki pankartta, "Pedofili ve tecavüzcüler hapiste olmalı, onların kurbanları değil" yazıyordu.
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