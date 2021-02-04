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• 04 Şubat 2021 - 14:25 • Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Rusya ayağa kalktı! Sapkın babayı öldüren üç kızı...

Cani baba, karısını evden kovup kendi kızlarına yıllarca işkence ve tecavüz etti. Bir akşam adamın uyumasını bekleyen kızları çekiç ve bıçakla sapkın babayı öldürdü. Cinayetle yargılanan kızlar, yeni bir soruşturmayla karşı karşıya...

• 04 Şubat 2021 - 14:25 • Son Güncelleme:
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Rusya'da üç kız kardeş babalarının uyumasını bekledi, ardından yüzüne sprey sıktı. Mutfaktan aldıkları bıçak ve çekiçle defalarca yüzüne vurdular. 36 kez bıçaklanan adamın öldüğüne emin olunca, polisi arayıp cinayeti anlattılar.

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2018'de gerçekleşen ve Rusya'yı allak bullak eden cinayetin davasında yeni gelişmeler var. Rusya'nın başkenti Moskova'da kendilerini yıllarca taciz eden babalarını uykusunda öldüren üç kız kardeş, bir kez daha dünya gündeminde.

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Krestina, Angelina ve Maria Kaçaturyan kardeşler hakkında cinayet davası açılması, yalnızca Rusya'da değil dünya çapında yankı buldu. 19 yaşındaki Krestina ve 18 yaşındaki Angelina kasıtlı cinayetle suçlandı, yirmi yıl hapis cezası ile yargılanıyor. Reşit olmayan Maria için ise on yıl hapis isteniyor.

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Babalarını 'yıllarca süren cinsel tacizden sonra' öldüren kız kardeşler, yargıçlar nefsi müdafaa amacıyla öldürmek konusunda yalan söyleyip söylemediklerini araştırırken, yeniden gündemde.

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Üç kız kardeş, meşru müdafaa amacıyla babalarını öldürme konusunda yalan söyleyip söylemedikleri konusunda yeni bir soruşturma ile karşı karşıya.

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Bir Rus mahkemesi, savcıların 57 yaşındaki Mikhail Khachaturyan'ın kızları Krestina, Angelina ve Maria'yı 2018'de bıçaklayarak öldürmeden önce yıllarca fiziksel ve cinsel tacize maruz bıraktığı iddialarını incelemesine karar verdi.

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Mahkemenin aldığı bu inceleme kararı, babaları öldürüldüğünde 19 ve 18 yaşlarında olan Krestina ve Angelina'nın cinayet suçlamasından kaçınma çabalarına büyük bir darbe oldu.

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Sapkın babanın akrabaları, üç kardeşi hapis cezasından kurtulmak için taciz hikayeleri uydurmakla suçlayarak, parasını ve mirasını almak için babalarını soğukkanlılıkla katlettiklerini iddia etti.

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Kardeşler hakkında tasarlayarak öldürme suçundan dava açılması, ev içi şiddetin tırmandığı ülkede öfkeye neden oldu. Tepkilerin büyümesinin ardından Savcı Viktor Grin, Ocak ayında sürpriz bir kararla cinayet davasının meşru müdafaa davasına dönüştürülmesi talimatını verdi.

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Fakat Mayıs'ta sürpriz bir kararla savcı, Kaçaturyan kardeşlerin cinayetten yargılanacaklarını açıkladı. Kız kardeşlerin destekçileri, her duruşmada mahkeme önünde onları yalnız bırakmıyor. Son duruşmada, protestocuların birinin elindeki pankartta, "Pedofili ve tecavüzcüler hapiste olmalı, onların kurbanları değil" yazıyordu.

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İki yıldır gündemden düşmeyen dava, Rusya başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde tepki ve protestolara yol açtı. Çünkü, bu cinayetin dehşet verici bir geçmişi var.

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Rusya’da yaşayan Mikhail Khachaturyan, ilk başta karısı Aurelia Dunduk’a psikolojik ve fiziksel şiddet uygulamaya başladı. Kocası, Aurelia Dunduk’u sık sık beysbol sopası kullanarak dövüyordu.

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Şiddet gören kadın, polise gittiğini fakat kendisine yardım edilmediğini belirtti. Yıllarca süren suistimalin ardından 2016 yılında Mikhail Khachaturyan karısını evden kovdu.

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Aurelia Dunduk’un evden ayrılması ile çektiği eziyet bitmedi. Dunduk ile ayrılmasına rağmen pek çok kez tehdit eden Mikhail Khachaturyan, "Sana dokunan ya da konuşan olursa öldürürüm" diyerek eski karısının başkalarıyla iletişim kurmasını engelledi.

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Bu olayların ardından hikâyenin asıl kan donduran kısmı başladı. Anne evden gittikten sonra cani baba Krestina, Angelica ve Maria'ya yöneldi. Mikhail Khachaturyan, kızlarına, giden annelerinin yerini alacaklarını söyledi, "Sizinle evleneceğim ve çocuklarımı doğuracaksınız" cümlesini kurdu.

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Uzman raporunda "Kızlara onun önünde soyunmalarını emrediyordu. Daha sonra çocuklarından kendisine dokunmalarını talep ediyordu" ifadeleri yer aldı.

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Cani baba, farklı çeşit silahlar kullanarak kızlarına işkence etti. Kızlarını ev işlerini yaptırmak için kullanan baba, temizliği ve yemekleri beğenmediğinde evin bir köşesinde sıkıştırdığı çocuklarına tecavüz etti.

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Kızları zaman zaman silahıyla tehdit eden Mikhail'in tabancasına ait kurşunlar da evin duvarlarına sıkışmış şekilde bulundu. Kızlar anneleri ile evden ayrıldıktan sonra da görüşmüş fakat annelerini üzmek istemedikleri ve babalarından korktukları için Dunduk'a hiçbir şey anlatmamışlardı.

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Kızların ifadesinde akıl almaz iddialar var: "İstediği her şeyi yapmak zorundaydık. Pencereyi dahi kendisi açmaz, bize açtırırdı. Ona köle gibi hizmet etmemizi istiyordu.

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Biz babamız olarak yanımızda olmasını istedik. O çağırdığı anda gelmemizi istiyordu. Özel bir çan vardı. O çaldığında birimiz derhal yanına gitmek zorunda kalırdık."

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27 Temmuz 2018'e gelindiğinde ise, 57 yaşındaki baba Mihail Kaçaturyan'ın cesedi apartman boşluğunda bulundu. Babalarının uyumasını bekleyen kız kardeşlerden 17 yaşındaki Maria avcı bıçağı, 18 yaşındaki Angelina çekiç ve Krestina da biber gazıyla, uyumakta olan babalarına saldırdı.

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Kaçaturyan'ın başında ve boynunda 36 bıçak darbesi tespit edildi. Kız kardeşlerin önce babalarının kendilerine bıçakla saldırdığı izlenimini vermek için kendilerini yaralamaya çalıştıkları, ardından polis ve ambulansı aradıkları belirtiliyor.

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Kaçaturyan kız kardeşler 28 Temmuz 2018'de gözaltına alındı, kurbanlar polise yıllarca cinsel, fiziksel ve duygusal şiddete maruz kaldıklarını söyledi.

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Cinayetin duyulmasıyla tüm gözler Moskova'daki mahkemeye çevrildi. Savcılık kız kardeşlere cinayet suçlamasını açıklayınca bu kez protestolar başladı.

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Öyle ki, protestolar yalnızca Rusya ile sınırlı kalmadı, dünya üzerinde birçok Rus büyükelçilikleri ve konsolosluklar önünde gösteriler düzenlendi. Aradan iki yılı aşkın süre geçti, bu dönemde genç kızlar akrabalarının yanında kaldı, ve birbirleri ile iletişim kurmalarına izin verilmedi.

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Kızların avukatları, davanın tekrar incelenmesi ve cinayet yerine 'nefsi müdafaa' şeklinde sınıflandırılması için mahkemeye baskı yapıyor.

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Avukatları, kolluk güçleri ve mahkeme sisteminde yeterli koruma mekanizmalarının olmaması nedeniyle kardeşlerin kendilerini böyle savunmak zorunda kaldıklarını söylüyor.

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İnsan hakları aktivisti Anna Rivina, "Bir kadının kendini korumaya çalışmasının ölmekten daha zor olduğu bir ülkede yaşıyoruz" diyor.

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İnsan hakları kuruluşları Rusya’da en az on altı milyon kadının aile içi şiddete maruz kaldığını belirtiyor. Rusya, aile içi şiddet konusunda özel yasası olmayan birkaç devletten biri.

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2017 yılından bu yana, çocuk veya eşe karşı kemik kırılmasına yol açmayan şiddet eylemleri cüzi miktarda para cezası veya 15 gün hapis cezası ile yargılanıyor.

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Davayla birlikte, insan hakları grupları 2016'da parlamentonun rafa kaldırdığı, ev içi şiddet mağdurlarını koruyan yasa tasarısının onaylanması çağrılarını yineledi.

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Kadın hakları kuruluşları, yasa değiştikten sonra aile içi şiddet vakalarının sayısının arttığını belirtiyor. Şimdi tüm Rusya, üç kız kardeş için verilecek kararı bekliyor.

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