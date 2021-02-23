DHA - AA
• 23 Şubat 2021 - 13:05 • Son Güncelleme:
Son dakika haberler | Normalleşme bu illerden başlayacak! Açıklandı...
Son dakika haberlere göre; 1 Mart’ta hayata geçecek yeni dönem öncesi il bazından koronavirüs tablosunun zirvesinde yer alan 5 il belli oldu. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Rakamlara göre özellikle beş şehirde durum hiç iç açıcı değil. Bazı illerde ise normalleşme adımlarının atılması için gerekli koşullar oluşmuş durumda... Öte yandan normalleşme için 5 şart belli oldu. İşte detaylar...
DHA - AA
• 23 Şubat 2021 - 13:05 • Son Güncelleme:
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Türkiye'de son 24 saatte 118 bin 816 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 104 kişinin testi pozitif çıktı, 78 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.Buna göre, son 24 saatte 118 bin 816 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 104 kişinin testi pozitif çıktı, 78 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 623 oldu.
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Son 24 saatte 5 bin 690 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 529 bin 450'ye yükseldi.Test sayısı 32 milyon 436 bin 998'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 646 bin 526, vefat sayısı 28 bin 138, ağır hasta sayısı 1189 oldu. Sağlık Bakanlığı, 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısını il bazında paylaştı. İşte zirvedeki 5 il:
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ORDU İLK SIRADA!
Ordu. Valisi Tuncay Sonel, kentte koronavirüs vakalarındaki artışın nedeninin hane ve iş yeri temaslı olduğunu söyledi. Vali Sonel "Önümüzdeki süreçte, yüzde 80 oranında vakaların temas kaynağını oluşturan hane içi ve iş yeri temaslı vakaların önüne geçebilmek amacıyla kontrol ve denetim çalışmalarımızı bu yönde yapacağız" dedi.
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PEKİ NORMALLEŞME HANG İLLERDEN BAŞLAYACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün akşam duyurduğu son verilere göre Türkiye'de 15-21 Şubat tarihleri arasında oransal olarak en düşük sayıdaki Hakkari, Şırnak, Muş, Batman ve Iğdır normalleşmeye en yakın iller olarak görünüyor. Her 100 bin kişide haftalık vaka sayısı Hakkari'de 3,21, Şırnak'ta 3,91, Muş'ta 8,5, Batman'da 8,71, Iğdır'da 10,43 oldu.
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İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE SON DURUM
15-21 Şubat tarihleri arasında vaka sayıları her 100 bin kişide İstanbul'da 68.23, Ankara'da 35.39, İzmir'de 42.67 oldu. Uzmanlara göre ise, vaka sayısının düşük geldiği büyük şehirlerin kademeli normalleşme için hazır olduğu yönünde...
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İŞTE DETAYLAR...
Pandemiyle mücadele kapsamında il il planlanan kademeli yöntemin ayrıntıları belli olmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 1 Mart’tan itibaren geçileceğini açıkladığı kademeli uygulamaya ilişkin altyapı çalışmaları sürerken, il pandemi kurullarının takip edeceği kriterler de oluşturuluyor.
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İLLERDE NEYE BAKILACAK?
Yapılan çalışmaya göre, bu kuralların değişmesi ve bir ilin başka kategoriye geçişi için belirlenen kriterler bulunuyor. 100 bin üzerinden yapılan vaka sayısı hesabının yanı sıra, aşılama oranı, hastanelerin kapasitesi, yoğun bakımların kapasitesi gibi kriterler de göz önünde bulundurulacak.
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İL İÇİ UYGULAMA
İl içi takip ise farklı işleyecek. Her ilçeye yönelik ayrı kararlar alınmayacak. İl, bir bütün olarak değerlendirilecek. İş hareketliliği ve geçirgenlik nedeniyle özellikle metropol ilçeleri birbirinden ayırmak ve farklı kurallar koymanın mümkün olmadığı belirtildi. Ancak vaka patlaması olduğunda bölgesel karantinaya gidilebilecek.
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Vatandaşlar, “hava durumu” gibi gidecekleri ilin durumu ile pandemi seviyesini öğrenmek ve yasakları bilmek zorunda olacak. Değişimler, gerekirse bir haftalık, normalde 14 günlük izlemelerden sonra yapılacak. Uzmanlar, yeni uygulanacak sistemin vatandaşlara iyi anlatılması gerektiğini belirtiyor. Yeni sistemin haziran ayına kadar bu şekilde devam etmesi planlanıyor. Gelişmelere bağlı olarak, yaz aylarında yeni bir plan söz konusu olabilecek.
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KARADENİZ VAKALARI DA KONUŞULDU
Pandemi nedeniyle yapılan toplantılarda Samsun ayrı bir başlık oldu. Samsun’da mutasyonlu virüse ilişkin verilerin yüksek çıkmasının nedenleri araştırılıyor. Mutasyonlu virüsün, son dönemlerde uçuş olmaması nedeniyle, bu bölgeye yaz aylarında gelen gurbetçilerden kaynaklanmış olabileceği ifade ediliyor. Mutasyonlu virüsün kış ayları boyunca çoğalmış olabileceği yorumları yapılıyor. Türk tipi mutasyonlu virüs olup olmadığı da araştırılıyor.
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