İHA - DHA
• 27 Ocak 2021 - 12:11 • Son Güncelleme:
Son dakika haberleri: İstanbul'daki kar yağışıyla ilgili Meteoroloji tahmin değiştirdi
Gelen bir son dakika haberine göre; İstanbul'da kar yağışı başladı. Önce Trakya bölgesine yağması beklenen kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırdı.Edirne'de akşam saatlerinde başlayan yağmur, hava sıcaklığının düşmesiyle kar yağışına dönüştü. Kar yağışı Tekirdağ Malkara ilçesinde lapa lapa yoğun şekilde etkisini gösterdi. Öte yandan Büyükçekmece, Silivri ve Beylikdüzü'nde kar yağışı başladı. Meteoroloji ise İstanbul'daki kar yağışıyla ilgili tahmin değiştirdi. İşte detaylar...
İHA - DHA
• 27 Ocak 2021 - 12:11 • Son Güncelleme:
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Meteoroloji'nin geçtiği son dakika bilgilerine göre; İstanbul'da kar yağışı başladı. Yağışın önce Trakya'da başlaması sonrada İstanbul'a doğru hareket etmesi bekleniyordu. Yağış Trakya'yı gece saatlerinde etkisi altına aldı. İstanbul'da ise kar yağışı Trakya'ya yakın bölgelerde başladı.
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METEOROLOJİ TAHMİN DEĞİŞTİRDİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Ocak Perşembe günü İstanbul'da beklenen karla karışık yağmur tahmini son değerlendirmelere göre değişti. Karşı karışık yağmur bekleyen Meteoroloji, yarın İstanbul'da kar yağışı beklediğini duyurdu. Doğuda şiddetli lodos sürerken, batı kesimler soğuk havanın etkisine giriyor ve kar başlıyor. Gece kar iç kesimlere kadar ilerleyecek.
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Yapılan son uyarıların ardından kent genelinde birçok ilçede şiddetli rüzgar ve yağmur etkili oldu. E-5 karayolu Büyükçekmece mevkiinde sabah saatlerinde rüzgar nedeniyle bir aydınlatma direği yan yattı. Yerinden kopmayan direk yol ve sürücüler için tehlike oluşturdu. Öte yandan havanın soğumasıyla yer yer yağmurla karışık kar yağışı da görüldü.
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Genellikle yağmur ve sağanak, zamanla Marmara ile iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Trakya Kesiminde yoğun kar (20-40 cm), Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla ile Antalya'nın batı ilçelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-110 kg/m2) yağmur ve sağanak, Çanakkale, Balıkesir, Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.
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