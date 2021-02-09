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milliyet.com.tr
• 09 Şubat 2021 - 08:24 • Son Güncelleme:

Son dakika: Hayat dondu! Darcy Fırtınası nedeniyle kırmızı alarm verildi

Türkiye'de mevsim ortalamalarının üstünde seyreden sıcaklıkların, hafta sonunda düşmesi bekleniyor. İstanbul’da Pazar günü karla karışık yağmurun yağması beklenirken, Avrupa çoktan kar altında. Son dakika haberine göre, Kuzey Avrupa'nın büyük bölümü soğuk hava dalgasının etkisi altına girmişken, yoğun kar yağışı ve fırtına hayatı durma noktasına getirdi. Son 10 yılın ilk büyük fırtınasını yaşayan Hollanda'da kırmızı alarm verildi.

milliyet.com.tr
• 09 Şubat 2021 - 08:24 • Son Güncelleme:
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Mevsim ortalamasıın üzerinde seyreden sıcaklıkların, İstanbul'da Cumartesi günü düşmeye başlaması bekleniyor. Pazar günü gelmesi beklenen kar yaşığı, önce Avrupa'yı vurdu. İngiltere, Almanya ve Hollanda dondurucu soğuklarla mücadele ederken hayat tam anlamıyla felç oldu.

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Hollandalıların adını koyduğu Darcy Fırtınası'nın yanı sıra bir türlü düşmeyen koronavirüs vaka ve ölümleri nedeniyle zor günler geçiren İngiltere'de, kar fırtınaları aşı merkezlerinin kapatılmasına neden oldu. Pazartesi günü ülkedeki yollar, 'ölümcül' buz pistlerine dönüştü ve Salı günü Britanya daha fazla kar ve buz karmaşasıyla karşı karşıya.

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Binlerce aşılama yapması istenen en az on aşılama merkezi kapatıldı, çünkü 'Doğudan Gelen Canavar' saatte 80 kilometre hızla esmesi beklenen rüzgarla Çarşamba gününe kadar sürecek fırtınalarla hayatı durma noktasına getirdi.

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30 santimetreyi aşan kar kalınlığıyla hayatı donduran fırtına nedeniyle Essex, Suffolk ve Norfolk'un bazı bölgelerindeki koronavirüs aşı merkezleri ve daha önce kilit çalışanların çocuklarına açık olan yüzlerce okul kapılarını kapattı.

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İngiltere'nin doğu yarısında Çarşamba günü gece yarısına kadar Brighton yakınlarındaki güney sahilinden kuzey İskoçya açıklarındaki Shetlands'a kadar uzanan fırtına için sarı uyarı yapıldı.

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Bu sabah ise Essex, Kent, Suffolk, Norfolk ve güneydoğu Londra'nın küçük bir kısmı için daha ciddi bir uyarı olan turuncu uyarı yapıldı. Demiryolu hizmetlerinde de aksaklık yaşanırken, bölge sakinlerine mecbur kalmadıkça seyahat etmemeleri konusunda bilgi verildi.

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Sadece Norfolk'ta bile, sıfırın altında seyreden dondurucu soğukların yollarda tehlikeli koşullar yaratması üzerine, kar ve buz nedeniyle yaklaşık 350 okul kapatıldı. Essex, Tendring'de kar kalınlığının şimdiden 30 santimetreye ulaştığı bildirilirken, bazı bölgelerde bunun 90 santimetreyi bulduğu açıklandı.

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İngiltere Meteoroloji Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, turuncu uyarı verilen bölgelerde 10 santimetreyi bulan kar kalınlığının 30 santimetreye kadar ulaşacağı duyuruldu.

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En yoğun kar yağışının Pazartesi günü düştüğü, ancak Salı ve Çarşamba günü de süreceği aktarıldı. Uluslararası haber ajansları Reuters ve AP, ülkenin dört bir yanından kar manzaları fotoğraflarını dünyaya servis etti.

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Suffolk, Norfolk ve Essex'in bazı bölgelerindeki polis güçleri, kar yağışından dolayı yollar 'geçilmez' hale geldiği için sürücülere seyahat etmemelerini söyledi.

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Norfolk, Lincolnshire, Cumbria, Derbyshire ve Hertfordshire'da yolların kapatıldığı duyuruldu. Suffolk Karayolları, son hava durumunu 2018'in 'Doğudan Gelen Canavar' ile karşılaştırarak koşulların 'kötüleştiğini' söyledi.

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Yetkililer, "Birleşik Krallık'ı kar ve buzun vurduğu yerlerde yollar ölümcül olacak. Seyahat etmeniz gerekiyorsa, koşulları hesaba katın, hızınızı azaltın ve diğer araçların arkasında mesafe bırakın. Arabanın camlarından, ışıklarından ve tavanından kar temizlemeyi unutmayın. Özellikle kırsal alanlarda siyah buza ve sıkışmış karlara dikkat edin." açıklamasında bulundu.

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Kar fırtınaları ve dondurucu hava, Batı Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde hayatı felç etti. Orta ve kuzey Almanya'daki karayolu trafiği kesintiye uğradı ve Dacy Fırtınası ile gelen büyük miktarda kar yağışı nedeniyle tren seferleri iptal edildi.

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Bu arada Hollanda, aşırı hava koşulları nedeniyle dokuz yıldır ilk kez "Kırmızı Kod" uyarısı gördü. Donma noktasındaki sıcaklıklar, Hollanda'yı etkilemeye devam ederek yedi hafta sonra ilk kez yeniden açılacak olan ilkokulların kapanmasına yol açtı.

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Koronavirüs test ve aşılama merkezleri, on yıldan fazla bir süredir ülkeyi vuran ilk kar fırtınası nedeniyle ülke genelinde en az sekiz şehirde kapılarını kapattı.

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Fırtınanın neden olduğu yoğun kar yağışı Pazartesi günü neredeyse durdu, ancak ülkede hala çeşitli hava durumu uyarıları veriliyor. Hava durumu servisi, dokuz yıldır ilk kez çok nadir verilen 'Kırmızı Alarm' uyarısı yayınladı.

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Ülkede son 10 yılın ilk büyük fırtınası yaşarken, Hollanda makamları, kötü hava koşulları nedeniyle tüm koronavirüs test merkezlerini kapattı. Ulaşımda sorunlar yaşanırken, kuzey bölgeleri kar altında kalan Almanya'yla demiryolu ulaşımı da sekteye uğradı.

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Rüzgarın şiddetinin satte 90 kilometreyi bulduğu ve "acı soğuk" yaşanacağı tahmininde bulunuldu. Gün boyu yoğun kar yağışı düşerken, yollarda gecikmeler yaşandı. Halka yola çıkmama çağrısı yapıldı.

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Einhoven Havaalanı kapatılırken, uçuşlar Almanya'ya yönlendirildi. Amsterdam'daki Schiphol Havaalanı'nda da gecikmeler yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

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Ülkenin bazı bölgelerinde 30 santimetreye kadar ulaşan karın ve aşırı soğukların tüm hafta devam edeceği bilgisi de Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü tarafından paylaşıldı.

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Bu arada Almanya'da, dpa haber ajansının bildirdiğine göre kamyonlar, Gera yakınlarındaki A4 otoyolunda bir gecede ülkeyi kaplayan kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. Göttingen yakınlarındaki A7'nin bir kısmı, kamyonların yokuş yukarı yollarda ilerleyememesi nedeniyle kapandı.

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Demiryolu yetkilileri, Frankfurt'tan kuzeydoğuya, Berlin'den batıya veya Hamburg'dan güneybatıya giden uzun mesafeli trenlerin yanı sıra, Almanya'nın orta ve kuzey kesimlerinde hizmetlerin askıya alındığını söyledi.

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Gece boyunca şiddetli kar yağışı Çek Cumhuriyeti'ndeki ulaşımı da etkiledi. Uluslararası trenler saatlerce gecikmeler yaşarken, Prag'a giden çok sayıda banliyö treninin iptal edilmesi gerekti. Başkentteki tramvay ve otobüsler de aksadı.

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Prag'ı ülkenin en büyük ikinci şehri Brno'ya bağlayan D1 otoyolu, birçok noktada mahsur kalan kamyonlarla tıkanırken, bir kaza da Prag'dan Almanya'ya giden D8 üzerindeki trafiği durdurdu.

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Devlet televizyonu NOS, başkent Amsterdam, liman kenti Rotterdam, Utrecht ve diğer yerlerdeki düzinelerce okulun özellikle öğrenciler ve personel için ulaşım zorlukları nedeniyle kapalı kaldığını söyledi.

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Hollandalı altyapı kuruluşu hafta sonundan bu yana 450 kaza bildirdi.

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