Son dakika: Hayat dondu! Darcy Fırtınası nedeniyle kırmızı alarm verildi

Bu sabah ise Essex, Kent, Suffolk, Norfolk ve güneydoğu Londra'nın küçük bir kısmı için daha ciddi bir uyarı olan turuncu uyarı yapıldı. Demiryolu hizmetlerinde de aksaklık yaşanırken, bölge sakinlerine mecbur kalmadıkça seyahat etmemeleri konusunda bilgi verildi.