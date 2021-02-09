milliyet.com.tr
• 09 Şubat 2021 - 08:24 • Son Güncelleme:
Son dakika: Hayat dondu! Darcy Fırtınası nedeniyle kırmızı alarm verildi
Türkiye'de mevsim ortalamalarının üstünde seyreden sıcaklıkların, hafta sonunda düşmesi bekleniyor. İstanbul’da Pazar günü karla karışık yağmurun yağması beklenirken, Avrupa çoktan kar altında. Son dakika haberine göre, Kuzey Avrupa'nın büyük bölümü soğuk hava dalgasının etkisi altına girmişken, yoğun kar yağışı ve fırtına hayatı durma noktasına getirdi. Son 10 yılın ilk büyük fırtınasını yaşayan Hollanda'da kırmızı alarm verildi.
milliyet.com.tr
• 09 Şubat 2021 - 08:24 • Son Güncelleme:
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Mevsim ortalamasıın üzerinde seyreden sıcaklıkların, İstanbul'da Cumartesi günü düşmeye başlaması bekleniyor. Pazar günü gelmesi beklenen kar yaşığı, önce Avrupa'yı vurdu. İngiltere, Almanya ve Hollanda dondurucu soğuklarla mücadele ederken hayat tam anlamıyla felç oldu.
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Hollandalıların adını koyduğu Darcy Fırtınası'nın yanı sıra bir türlü düşmeyen koronavirüs vaka ve ölümleri nedeniyle zor günler geçiren İngiltere'de, kar fırtınaları aşı merkezlerinin kapatılmasına neden oldu. Pazartesi günü ülkedeki yollar, 'ölümcül' buz pistlerine dönüştü ve Salı günü Britanya daha fazla kar ve buz karmaşasıyla karşı karşıya.
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Sadece Norfolk'ta bile, sıfırın altında seyreden dondurucu soğukların yollarda tehlikeli koşullar yaratması üzerine, kar ve buz nedeniyle yaklaşık 350 okul kapatıldı. Essex, Tendring'de kar kalınlığının şimdiden 30 santimetreye ulaştığı bildirilirken, bazı bölgelerde bunun 90 santimetreyi bulduğu açıklandı.
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Yetkililer, "Birleşik Krallık'ı kar ve buzun vurduğu yerlerde yollar ölümcül olacak. Seyahat etmeniz gerekiyorsa, koşulları hesaba katın, hızınızı azaltın ve diğer araçların arkasında mesafe bırakın. Arabanın camlarından, ışıklarından ve tavanından kar temizlemeyi unutmayın. Özellikle kırsal alanlarda siyah buza ve sıkışmış karlara dikkat edin." açıklamasında bulundu.
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