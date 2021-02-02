Son dakika... Kanlı baskın! FBI operasyonunda yaşananlar ülkeyi ayağa kaldırdı
ABD şu anda Florida eyaletinde yaşananları konuşuyor. FBI ajanları evinde yasaklı materyal bulunan bir kişiye baskın düzenlemek için gittiğinde olacaklardan habersizdi. Çevre sakinlerine evlerinden ayrılmamaları için anons yapıldı.
milliyet.com.tr
• 02 Şubat 2021 - 18:44 • Son Güncelleme:
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ABD'de bugün FBI ajanlarının bir eve düzenlediği operasyon sırasında kan dondurucu bir olay gerçekleşti.
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Bu sabah Florida'da bir çocuk pornosu soruşturmasıyla ilgili bir eve giderek tutuklama emrini uygulamak isteyen FBI ajanlarıyla şüpheli arasında çatışma çıktı.
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Polis, FBI ajanlarının da dahil olduğu silahlı saldırı haberlerinin ardından sabah 6'dan sonra Fort Lauderdale'in hemen dışındaki Sunrise mahallesinde toplandı.
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FBI'dan yapılan açıklamada, beş ajanın vurulduğu, ikisinin hayatını kaybettiği açıklandı.
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Yetkililer, hakkında tutuklama emri olan şüpheli silahlı şahsın evin içinde barikat kurduğunu söylediler.Çocuk pornografisine sahip olduğundan şüphelenilen kişinin evinde intihar ettiği bildirildi.
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SWAT ekibi de dahil olmak üzere çok sayıda kolluk kuvveti hala çatışma mahallinde toplanıyor.
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Kalabalık bir FBI ajanı grubu, vurulan ajanların götürüldüğü Fort Lauderdale'deki Broward Sağlık Tıp Merkezi'nin önünde toplandı. Yaralı ajanların durumu henüz belli değil.
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Sunrise Polis Departmanı, tweet atarak bölgede birkaç yolun kapalı olduğuna dikkat çekti.
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Sabah 9'dan hemen sonra olay mahallinin güvenli olduğu ancak civarda yaşayanların evlerinde kalmaları gerektiği söylendi.