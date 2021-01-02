Cihat Aslan / İstanbul
• 02 Ocak 2021 - 06:55 • Son Güncelleme:
Son dakika... Korkutan açıklama yapıldı! 'Geliyorum' dedi
Gelen son dakika haberine göre, ülkemiz dünyanın diğer bölgeleriyle birlikte yağışlar açısından sıkıntılı bir yıl geçirdi. Ancak meteoroloji uzmanları, 2021 için yeni ve daha ürkütücü bir tahminde bulundu. Meteorologların öngörülerinin ayrıntıları haberimizde...
Cihat Aslan / İstanbul
• 02 Ocak 2021 - 06:55 • Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre, dünya geçtiğimiz yıl bir yandan salgın, bir yandan da iklim değişikliğinin etkileriyle karşı karşıya kaldı.
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