Son dakika: Krallara layık hediye! Hapse attığı metresine yaptığı sürpriz ağızları açık bıraktı

Fotoğrafların gönderildiği bir diğer kişi olan Japonya'da yaşayan aktivist Pavin Chachavalpongpun, isimsiz zarfı Ağustos ayı sonlarında aldığını, üzerinde Fransa'dan posta damgası olduğunu ve fotoğrafların saklandığı bir SD kart içerdiğini söylemişti. Pavin ayrıca neredeyse tüm fotoğrafların özçekimler olduğunu aktarmıştı. Bazıları banyoda ya da resmi metres Sineenat'ın arabasında çekilmişti.