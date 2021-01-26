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milliyet.com.tr
• 26 Ocak 2021 - 17:43 • Son Güncelleme:

Son dakika: Krallara layık hediye! Hapse attığı metresine yaptığı sürpriz ağızları açık bıraktı

Ülkesi salgında can çekişirken Almanya'da haremiyle ultra lüks otele kapanan Tayland Kralı Rama X özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Tayland her gün protestolara sahne olurken Rama x adeta başka bir dünyada yaşıyor. Daha önce saraydan kovduğu ve hapse attığı, sonra da affettiği metresi Wongvajirapakdi'ye aldığı doğum günü hediyesi için ise sürpriz demek az kalır. İşte bu 'krallara layık' doğum günü hediyesinin detayları...

milliyet.com.tr
• 26 Ocak 2021 - 17:43 • Son Güncelleme:
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Yaşadığı lüks hayat ve skandallarıyla gündemden düşmeyen Tayland Kralı, çıtayı iyice yükseltti. Daha önce hapse attığı metresinin doğum günü için yaptığı şey, birçoklarına göre 'Onun için bile fazla'.

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Maha Vajiralongkorn'un metresi Sineenat Wongvajirapakdi'nin 2012 ve 2014 yılları arasında çekilmiş, çoğu çıplak olan 1000'den fazla fotoğrafı dağıtılmıştı.

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Gündeme bomba gibi düşen haber, geçen yıl hapse atılan kadının, milyarder Kral'ın haremine yeniden katılmak üzere hapisten çıkmasının ardından gelmişti. The Times gazetesinin haberine göre, Sineenat'ın kendisi tarafından çekildiği düşünülen fotoğraflar, Tayland monarşisi hakkında eleştirel makaleler yazan İngiliz gazeteci Andrew MacGregor Marshall'a gönderilmişti.

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İngiliz gazeteci Marshall, Facebook hesabındna yaptığı açıklamada, "Görüntülerin çoğu kendi çektiği fotoğraflar ve onlarcası çok açık. Vajiralongkorn'a göndermek için bu açık fotoğraflarını çekmiş olması muhtemel görünüyor" ifadelerini kullanmıştı.

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Fotoğrafların gönderildiği bir diğer kişi olan Japonya'da yaşayan aktivist Pavin Chachavalpongpun, isimsiz zarfı Ağustos ayı sonlarında aldığını, üzerinde Fransa'dan posta damgası olduğunu ve fotoğrafların saklandığı bir SD kart içerdiğini söylemişti. Pavin ayrıca neredeyse tüm fotoğrafların özçekimler olduğunu aktarmıştı. Bazıları banyoda ya da resmi metres Sineenat'ın arabasında çekilmişti.

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Kadınlara düşkünlüğüyle bilinen Tayland kralı, daha önce mevcut kraliçeye 'saygısızlık' ettiği için hapse attığı metresini ülkenin ikinci kraliçesi yaparak tarih yazdı.

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Bild, 68 yaşındaki Kral Maha Vajiralongkorn'un 36. doğum gününde Salı günü Sineenat Wongvajirapakdi'ye taç giydirdiğini bildirdi.

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Aynı renk mavi paltolarla boy gösteren çift, Bangkok'taki Wasukri iskelesinde doğum gününü kutlamak için Budist törenine uygun şekilde balıkları ve kuşları serbest bıraktı.

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Bu, 2019'da rakibi Kraliçe Suditha'nın taç giyme törenini engellemeye çalıştığı için saraydan kovulan ve hapse atılan Wongvajirapakdi için hayret verici bir yükseliş.

10EVLİLİĞİ DE OLAY OLMUŞTU

EVLİLİĞİ DE OLAY OLMUŞTU

Kral Rama X adıyla bilinen Vajiralongkorn, 1 Mayıs 2019'da uzun süredir sevgilisi olan ve orduda general rütbesinde olan Suthida Vajiralongkorn Na Ayudhya ile evlenmişti.

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Dünya eşine az rastlanır düğünü konuşurken, özellikle gelinin Kral'ın ayaklarına kapandığı fotoğraf gündem olmuştu.

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Kral ve Kraliçe yan yana tahtta otururken, Sineenat Wongvajirapakdi resmen baş metres ilan edilmişti. 68 yaşındaki kralın, hepsi boşanmayla sonuçlanan önceki üç evliliğinden yedi çocuğu var.

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Geçen Ekim ayında, Sineenat'ın resmi metres ilan edilmesinin ardından, üç aydan kısa bir süre sonra kral, atamayı iptal eden bir emir verdi.

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Bu emirin ardından, Sineenat Wongvajirapakdi serbest bırakıldı ve Kral'ın Almanya'da lüks bir otelde bulunan haremine geri çağrıldı.

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Tayland Kralı'nın ilk evliliği kuzeni Prenses Soamsawali Kitiyakara ile 1977 yılındaydı. Kral Bhumibol Adulyadej ile Kraliçe Srikit'in tek oğlu olan Tayland Kralı, üç yıl önceki Almanya ziyaretiyle dünya çapında tanınmıştı.

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Maha Vajiralongkorn, düşük bel kot pantolonu, dövmeleri ve atletiyle haftalarca konuşulmuştu.

17YERLERİ SÜPÜRDÜ

YERLERİ SÜPÜRDÜ

Almanya'nın "istenmeyen kişi" ilan etmeye hazırlandığı Tayland Kralı, hapishanede görüntülenmişti. Tayland Kralı'nın yanında birörnek giyindiği ve çıplak fotoğrafları sızdırılmış metresiyle metresiyle, hapishanede yerleri süpürürken çekilmiş fotoğrafı dünyayı hayrete düşürdü. İşin aslı daha sonra ortaya çıktı.

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Rama X olarak bilinen Kral Maha Vajiralongkorn, ülkenin başkentindeki kötü şöhretli hapishanede yeni bir belgesel için bir tanıtım gösterisinde, resmi metresi Sineenat Wongvajirapakdi ile birlikteydi. Resmi metres Sineenat 2019'da, Kral'ın resmi karısı Kraliçe Suditha'yı zayıflatmaya çalışmakla suçlandıktan sonra, görüntülerde Kral'la birlikte yerleri temizlediği Lard Yao Hapishanesi'nde gönderilmişti.

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Bin 400'den fazla uygunsuz fotoğrafı sızdırılan Sineenat, Ağustos ayında serbest bırakılmıştı. Lard Yao, 20 bin mahkumu barındıran maksimum güvenlikli Klong Prem Merkez Hapishanesinin bir parçası. Tayland'daki bu hapishane, aşırı kalabalık ve zorlu koşulları nedeniyle dünyanın en zorlu hapishanelerinden biri olarak kabul ediliyor.

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Tayland televizyonlarında yayınlanacak olan yeni belgeselde Kral, erken tahliye edilen ve çok çalışarak rehabilite edilen mahkumlara temizlik ve yardım ederken görülüyor. Mahkumların çoğu, Kral'a sadık olmamakla suçlanarak ülkedeki katı yasalar nedeniyle hapse atıldı.

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Şu anda ülke gündeminde bir başka hapis cezası var. Kral'a hakaret gerekçesiyle verilmiş en ağır hapis cezası, emekli bir memura verildi.

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İnsan Hakları İçin Taylandlı Avukatlar Birliğinden (TLHR) yapılan açıklamada, Bangkok Ceza Mahkemesinin, sosyal medyada Kral'a ve monarşiye hakaret içeren bir şarkıyı paylaştığı gerekçesiyle emekli bir memuru hapis cezasına çarptırdığı duyuruldu.

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Anchan isimli 60 yaşındaki kadına mahkemenin 87 yıl ceza öngördüğünü aktaran TLHR, kadının daha sonra hakkındaki suçlamaları kabul edince cezanın yarı yarıya indirilip 43 yıl 6 aya düşürüldüğünü kaydetti.

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TLHR, Anchan'a verilen 43 yıl hapis cezasının şimdiye kadarkilerin en ağırı olduğuna dikkati çekerek "Yetkililerin Kral'a ihanet yasasını, gençlik hareketlerinin monarşi reformu için başlattığı demokratik protestolara karşı son koz olarak kullandığı artık aşikardır. Tayland'daki siyasi gerilim bundan sonra daha da kötüye gidecektir." açıklamasında bulundu.

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Olayın internette yayılmasının ardından basına konuşan Anchan, Kral'a hakaret olarak algılanan şarkıyı sadece kendisinin paylaşmadığını belirterek "Aynı şarkıyı çok sayıda insan sosyal medya hesabında paylaştı bugüne kadar. Bu yüzden şarkının uygunsuz içerikli olduğunu düşünemedim." dedi.

262020de 23 KİŞİYE DAVA AÇILDI

2020'de 23 KİŞİYE DAVA AÇILDI

Tayland'da son bir hafta içinde bir üniversite öğrencisi ve blog yazarına, "Kral'a ihanet" suçlaması yöneltilmişti. Tayland Kralı'nı ve monarşiyi eleştirenlere 15 yıla varan ağır hapis cezaları öngören ceza kanununun 112. maddesi, ülkede tartışılıyor.

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İnsan Hakları İçin Taylandlı Avukatlar Birliğinden yapılan açıklamada, 2020 yılı boyunca monarşiye hakaret ettikleri gerekçesiyle polise şikayet edilen 23 protestocu hakkında dava açıldığı belirtilmişti.

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Söz konusu yasanın son 3 yıldır hiç kullanılmadığı ifade edilen açıklamada, 2020'deki suçlama sayısının "son yılların en yüksek rakamı" olduğu vurgulanmıştı.

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Tayland'da hükümet karşıtları, tartışmalı 2019 genel seçiminin ardından muhalefetteki İleri Gelecek Partisi'nin kapatılıp meclisten ihraç edilmesi üzerine, 14 Aralık 2019'da protestolara başlamıştı.

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Ekim 2020'de Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça, protestocuların taleplerinden bazılarına olumlu cevap vererek hükümetin atadığı senato üyelerinin genel seçimlerden sonra parlamentodaki başbakanlık oylamasına katılmasını sağlayan düzenlemenin kaldırılacağını açıklamıştı.

312020Yİ ATLATTI AMA...

2020'Yİ ATLATTI AMA...

Tayland'ın 68 yaşındaki kralı ve sadık başbakanı Prayut Çan-oça kendileri için tehlikeli ve skandallarla geçen 2020 yılını atlatmayı başardı. Ancak demokrasi ve hükümdarın zenginliği ile gücünün sınırlanmasını talep eden gençlerin önderliğindeki sokak protestolarına acımasızca maruz kaldı.

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Şimdiyse Kral Rama X ve Başbakan Prayut Çan-oça şu anda zorlu bir Ocak ayı ile karşı karşıya. Koronavirüs salgını yeniden canlanıyor ve monarşi karşıtı sokak protestoları sürüyor.

33EKONOMİ ZOR DURUMDA

EKONOMİ ZOR DURUMDA

Tayland ekonomisinin 2020'de yüzde 7,7 küçüldüğü bildirildi. Gayri safi yurtiçi hasılanın yaklaşık yüzde 20'sini temsil eden harap olmuş devasa turizm endüstrisinin yakın zamanda canlanması beklenmiyor.

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Dünyanın en zengin hükümdarlarından biri olan Kral Maha Vajiralongkorn'un ise 2021'de gücünü koruyarak, giderek artan uluslararası ve kamusal spot ışıklarına uyum sağlamaya çalışması bekleniyor.

35PANİK VE KRİZ YAKIN

PANİK VE KRİZ YAKIN

Ancak yine de salgındaki hızla artan vaka artışları ve devam eden protestoların, Tayland'ı panik ve krizin eşiğine getirdiği belirtiliyor.

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Öte yandan Almanya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un hükümdarın 2016 yılında tahta geçtiğinden bu yana zamanının çoğunu harcadığı Almanya'ya yeniden girmek için vizeye ihtiyacı olmadığını söyledi.

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68 yaşındaki kral, aldığı yeni yetkilerin sınırlandırılmasını ve başbakanın istifasını talep eden öğrenci liderliğindeki kitlesel protestoların ortasında Ekim ayında Tayland'a döndü.

38HAREMİYLE ULTRA LÜKS OTELE KAPANACAK MI

HAREMİYLE ULTRA LÜKS OTELE KAPANACAK MI?

Ancak Kral, tüm protestolara rağmen 2020'nin çoğunu Almanya'daki ultra lüks otelde haremiyle geçirmişti. Rama X ve hareminin Bavyera'ya geri dönmeyi planlayıp planlamadığı belli değil.

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Otellerin salgın nedeniyle kapanması gerekmesine rağmen, kendisi ve çevresi ilk koronavirüs karantinası sırasında otelde kaldığı için hem ülkesinde hem de Almanya'da kriz yaratmış ve bolca eleştirilmişti.

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Dışişleri bakanlığı, muhalefetteki Sol Parti'nin meclis sorusuna yanıt olarak, Kral'ın Almanya'yı ziyaret etmek için vizeye ihtiyacı olmadığını söyledi.

41PERSONA NON GRATA

"PERSONA NON GRATA"

Sol Parti milletvekillerinden Sevim Dağdelen, Kral'ın vizeye ihtiyacı olmadığı için Alman hükümetinin ne kadar kalacağını etkileyemeyeceğini ancak son çare olarak persona non grata yani istenmeyen kişi ilan edilebileceğini söyledi.

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Buna cevaben, bir Dışişleri Bakanlığı kaynağı "Yabancı bir devlet başkanının ülkeye girmek için vizeye ihtiyacı olmasa bile, Almanya toprak egemenliği nedeniyle kalmayı kabul edip etmeme konusunda özgürdür." dedi.

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Alman hükümeti, kralın Almanya'dan siyaset yapmasının kabul edilemez olacağını söyledi ve Dışişleri Bakanı Heiko Maas Ekim ayında yaptığı açıklamada, davranışlarını izlediğini söyledi.

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Dışişleri bakanlığındaki kaynak, kralın Almanya'daki önceki ziyaretleri sırasında devlet işi yaptığına dair hiçbir kanıt bulunmadığını söyledi. Tayland sarayının medyaya yorum yapmama politikası var ve Kral'ın Avrupa'da geçirdiği zamanlar hakkında hiçbir bilgi verilmedi.

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Taylandlı protestocular, kralın Avrupa'da kalmasının maliyetinden ve Güneydoğu Asya krallığındaki yokluğundan şikayet ediyor. Geçtiğimiz aylarda Taylandlı yetkililer, aralarında 16 yaşındaki bir öğrencinin de bulunduğu en az 35 protestocuyu kraliyet ailesini karalamakla suçladı.

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Tayland Kralı'nı ve monarşiyi eleştirenlere 15 yıla varan ağır hapis cezaları öngören ceza kanununun 112. maddesi, son zamanlarda ülkede tartışma konusu oluyor.

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