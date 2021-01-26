milliyet.com.tr
• 26 Ocak 2021 - 17:43 • Son Güncelleme:
Son dakika: Krallara layık hediye! Hapse attığı metresine yaptığı sürpriz ağızları açık bıraktı
Ülkesi salgında can çekişirken Almanya'da haremiyle ultra lüks otele kapanan Tayland Kralı Rama X özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Tayland her gün protestolara sahne olurken Rama x adeta başka bir dünyada yaşıyor. Daha önce saraydan kovduğu ve hapse attığı, sonra da affettiği metresi Wongvajirapakdi'ye aldığı doğum günü hediyesi için ise sürpriz demek az kalır. İşte bu 'krallara layık' doğum günü hediyesinin detayları...
milliyet.com.tr
• 26 Ocak 2021 - 17:43 • Son Güncelleme:
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Yaşadığı lüks hayat ve skandallarıyla gündemden düşmeyen Tayland Kralı, çıtayı iyice yükseltti. Daha önce hapse attığı metresinin doğum günü için yaptığı şey, birçoklarına göre 'Onun için bile fazla'.
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Gündeme bomba gibi düşen haber, geçen yıl hapse atılan kadının, milyarder Kral'ın haremine yeniden katılmak üzere hapisten çıkmasının ardından gelmişti. The Times gazetesinin haberine göre, Sineenat'ın kendisi tarafından çekildiği düşünülen fotoğraflar, Tayland monarşisi hakkında eleştirel makaleler yazan İngiliz gazeteci Andrew MacGregor Marshall'a gönderilmişti.
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Fotoğrafların gönderildiği bir diğer kişi olan Japonya'da yaşayan aktivist Pavin Chachavalpongpun, isimsiz zarfı Ağustos ayı sonlarında aldığını, üzerinde Fransa'dan posta damgası olduğunu ve fotoğrafların saklandığı bir SD kart içerdiğini söylemişti. Pavin ayrıca neredeyse tüm fotoğrafların özçekimler olduğunu aktarmıştı. Bazıları banyoda ya da resmi metres Sineenat'ın arabasında çekilmişti.
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YERLERİ SÜPÜRDÜ
Almanya'nın "istenmeyen kişi" ilan etmeye hazırlandığı Tayland Kralı, hapishanede görüntülenmişti. Tayland Kralı'nın yanında birörnek giyindiği ve çıplak fotoğrafları sızdırılmış metresiyle metresiyle, hapishanede yerleri süpürürken çekilmiş fotoğrafı dünyayı hayrete düşürdü. İşin aslı daha sonra ortaya çıktı.
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Rama X olarak bilinen Kral Maha Vajiralongkorn, ülkenin başkentindeki kötü şöhretli hapishanede yeni bir belgesel için bir tanıtım gösterisinde, resmi metresi Sineenat Wongvajirapakdi ile birlikteydi. Resmi metres Sineenat 2019'da, Kral'ın resmi karısı Kraliçe Suditha'yı zayıflatmaya çalışmakla suçlandıktan sonra, görüntülerde Kral'la birlikte yerleri temizlediği Lard Yao Hapishanesi'nde gönderilmişti.
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Bin 400'den fazla uygunsuz fotoğrafı sızdırılan Sineenat, Ağustos ayında serbest bırakılmıştı. Lard Yao, 20 bin mahkumu barındıran maksimum güvenlikli Klong Prem Merkez Hapishanesinin bir parçası. Tayland'daki bu hapishane, aşırı kalabalık ve zorlu koşulları nedeniyle dünyanın en zorlu hapishanelerinden biri olarak kabul ediliyor.
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TLHR, Anchan'a verilen 43 yıl hapis cezasının şimdiye kadarkilerin en ağırı olduğuna dikkati çekerek "Yetkililerin Kral'a ihanet yasasını, gençlik hareketlerinin monarşi reformu için başlattığı demokratik protestolara karşı son koz olarak kullandığı artık aşikardır. Tayland'daki siyasi gerilim bundan sonra daha da kötüye gidecektir." açıklamasında bulundu.
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2020'Yİ ATLATTI AMA...
Tayland'ın 68 yaşındaki kralı ve sadık başbakanı Prayut Çan-oça kendileri için tehlikeli ve skandallarla geçen 2020 yılını atlatmayı başardı. Ancak demokrasi ve hükümdarın zenginliği ile gücünün sınırlanmasını talep eden gençlerin önderliğindeki sokak protestolarına acımasızca maruz kaldı.
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