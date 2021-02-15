Geri Dön
MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri Son Dakika... Müge Anlı programına katılan Davut Kıranlı intihar mı etti?
• 15 Şubat 2021 - 10:37 • Son Güncelleme:

Son Dakika... Müge Anlı programına katılan Davut Kıranlı intihar mı etti?

Müge Anlı’da bir son dakika gelişmesi yaşandı. Türkiye'nin gündemine oturan Davut Kıranlı, çocuklarını ve 4 torununu bırakıp şoförü Muammer'le kaçan karısı Sevgi Kıranlı'nın zorla götürülmüş olabileceğini iddia ederek Müge Anlı programına başvurdu. Peki, Davut Kıranlı öldü mü? Müge Anlı programına katılan Davut Kıranlı intihar mı etti? İşte merak edilen o sorunun cevabı...

• 15 Şubat 2021 - 10:37 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

Müge Anlı’ya katılan ve eşinin bulunmasını isteyen Davut Kıranlı eşinin kaçırıldığını belirtmişti. Bir süredir araştırmalar sürerken yeni bir gelişme yaşandı. Sosyal medyada “Davut Kıranlı intihar mı etti? sorusu sorulmaya başlandı. Peki, olayla ilgili son dakika gelişmeleri neler, Davut Kıranlı öldü mü? İntihar mı etti?

2

Davut Kıranlı, son olarak 12 Şubat Cuma günü Müge Anlı'nın programına katılarak gündeme gelmişti. Karısının işe aldığı şoförü tarafından kaçırıldığını ve eşini geri istediğini sık sık dile getiriyordu. Ancak programa katılan Sevgi Kıranlı ve şoför Muammer Cambaz birbirlerine aşık olduklarını ifade etmişlerdi.

3

Karısını çok sevdiğini programda bile ‘güzelim’ diye hitap eden eş Davut Kıranlı canlı yayında bir şok yaşadı. Müge Anlı kısa süre içerisinde ulaştığı Sevgi Kıranlı ve Muammer Cambaz'ı canlı yayına çağırdı. Sevgi Kıranlı, kendi rızası ile Muammer ile kaçtığını ona çok aşık olduğunu söyledi.

4

Müge Anlı'nın son bölümünün kaldırılmış olması dikkat çekerken izleyiciler, ''Davut Kıranlı öldü mü, intihar mı etti?'' sorusunu gündeme getirdi.

5

Kıranlı'nın bir araç önüne atlayarak intihar ettiği öne sürüldü ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Davut Kıranlı'nın akıbetinin ise pazartesi günü netlik kazanması bekleniyor.

6OLAYIN GEÇMİŞİ

OLAYIN GEÇMİŞİ

Kendisinden 15 yaş küçük olan sevgilisine çok aşık olduğunu söyleyerek, "Muammer beni değil, ben onu kaçırdım" dedi. Muhammer’in eşi daha fazla dayanamayıp canlı yayında Sevgi’nin üzerine yürüdü.

7

Sevgi Kıranlı da Muammer’e aşık olduğunu ve onunla kalmak istediğini söyledi. Gözünün Muammer'den başka birini görmediğini söyledi. Sevgi Hanım kesinlikle ailesine de eşine de dönmek istemediğini bundan sonra Muammer’le hayatına devam etmek istediğini söyledi. Davut Bey’in takıntılı tavrı ise herkesi çileden çıkardı.

8

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı’da bir son dakika gelişmesi yaşandı. Kendisinden 15 yaş küçük evli adama kaçtığını iddia eden 5 çocuk babası Davut Kıranlı’nın 35 yıllık eşi Sevgi Kıranlı, Müge Anlı'nın programında bulundu. Yayına telefonla bağlanan kadın, “ben geri dönmeyeceğim, beni bir daha arama” dedi.

9

3 aydır eşi Sevgi Kıranlı'dan haber alamayan ve kaçırıldığını iddia eden Davut Kıranlı Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Davut Bey'in ardından Muammer Bey'in eşi de yayına katılırken canlı yayında ortaya çıkanlar herkesi şoke etti.

10

Karısını çok sevdiğini anlatan gözü yaşlı eş Davut Kıranlı; “Köyümüze gelen bir şoför vardı. 35 yaşındaki Muammer Cambaz adında bir adamdı. Karıma büyü yaptı, kaçırdı.

11

Sevgi ile aramızdaki aşk çok büyüktü. Farklı koltuklarda bile oturmazdık. Muammer, evime geldi. Kül döktü, aşık etmek için büyü yaptı. Karımı kaçırdı” dedi.35 yıllık karısının evine dönmesini isteyen Davut, dün canlı yayında eşi ile yüzleşti. Müge Anlı’nın canlı yayında “müjdemi vereyim mi bilmiyorum ama eşini bulduk” dedi.

12

Gözü yaşlı adama “her şeye hazırlıklı ol çünkü aradığın ve bulmamı istediğin şey senin hoşuna gitmeyebilir” dedi. O sırada kayıp kadını yayına bağladı ve ne olduysa sonra oldu.

13TOKAT ATTI

TOKAT ATTI

Kayıp kadın Sevgi Kıranlı, “sen aşkını kaybettin. Ben evden çıkmadan 1 hafta öncesini düşünecektin. Kızın, kendin, damadın beni hırpaladınız. Bir tokat yedim” dedi.

14

Sevgi Kıranlı, telefonda dön diye yalvaran kocasına ise “ben gelmiyorum” diyerek “konuşacak hiçbir şey yok, beni arama” dedi. “Sana daha önce seni bırakacağımı söylemiştim” diyen kadın “bana güzelim demeyi bir bırak” deyip kocasına sinirlendi.

15BANA VE DAVUT’A TELEFON ALDI

BANA VE DAVUT’A TELEFON ALDI

Kayıp kadın Müge Anlı’ya, “kızı, damadı, kendisi Muammer çay içip evden gittikten sonra telefonumu bulup beni bir güzel hırpaladı. Telefonu bana Muammer almıştı. Eşime de telefon almıştı” dedi.

16

Sinirlenen Müge anlı “kendinize bu yaptıklarını yakıştırıyormuşsunuz” sorusuna “evet yakıştırıyorum, ne varmış ki kendimde” demesi üzerine ben onu 3 ayda sevdim kaçtım dedi.

17

Anlı’yı çileden çıkarttı. Sevgi Kıranlı canlı yayına katılarak isteyerek gittiğini ve geri dönmeyeceğini belirtti. Muammer'le yan yana olduğu tespit edilen kadın telefonu kaçtığı kişiye uzattı.

18

Müge Anlı'nın 3 ayda nasıl aşık oldunuz sorusu üzerine Muammer, "denizdeki su kurursa benim de Sevgi'ye olan aşık o zaman kuruyacak" demesi üzerine stüdyodaki herkes şaşkına döndü.

19

Öte yandan Muammer’in eşi Semiha Hanım'ın çocuklarına şiddet uyguladığını, "eğer bakamayacaksa babamın evine bıraksın" demesi de herkesi şaşkına çevirdi.

20

Muammer'in 3, Sevginin 5 çocuğu olmasına rağmen kaçak ve aralarında 15 yaş olan sevgililere Müge Anlı, "bana abla diyorsun yanındakini aşığım diye kaçırıyorsun" deyip tepki gösterdi.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri

Son dakika: Erdoğan test etmişti! Kısmeti açıldı ve sipariş yağıyor...

Tercümanlığı bırakıp bu işe başladı! Bir yıl sadece izledi...

Son dakika: Çalışanlar dikkat, böylesi yaşanmadı! Şartlar esnedi...

Son dakika: Panik yaptılar ve Türkiye'yi seçtiler! 65 ülke sıraya girdi

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet