• 15 Şubat 2021 - 10:37 • Son Güncelleme:
Son Dakika... Müge Anlı programına katılan Davut Kıranlı intihar mı etti?
Müge Anlı’da bir son dakika gelişmesi yaşandı. Türkiye'nin gündemine oturan Davut Kıranlı, çocuklarını ve 4 torununu bırakıp şoförü Muammer'le kaçan karısı Sevgi Kıranlı'nın zorla götürülmüş olabileceğini iddia ederek Müge Anlı programına başvurdu. Peki, Davut Kıranlı öldü mü? Müge Anlı programına katılan Davut Kıranlı intihar mı etti? İşte merak edilen o sorunun cevabı...
• 15 Şubat 2021 - 10:37 • Son Güncelleme:
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Müge Anlı’ya katılan ve eşinin bulunmasını isteyen Davut Kıranlı eşinin kaçırıldığını belirtmişti. Bir süredir araştırmalar sürerken yeni bir gelişme yaşandı. Sosyal medyada “Davut Kıranlı intihar mı etti? sorusu sorulmaya başlandı. Peki, olayla ilgili son dakika gelişmeleri neler, Davut Kıranlı öldü mü? İntihar mı etti?
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Davut Kıranlı, son olarak 12 Şubat Cuma günü Müge Anlı'nın programına katılarak gündeme gelmişti. Karısının işe aldığı şoförü tarafından kaçırıldığını ve eşini geri istediğini sık sık dile getiriyordu. Ancak programa katılan Sevgi Kıranlı ve şoför Muammer Cambaz birbirlerine aşık olduklarını ifade etmişlerdi.
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Sevgi Kıranlı da Muammer’e aşık olduğunu ve onunla kalmak istediğini söyledi. Gözünün Muammer'den başka birini görmediğini söyledi. Sevgi Hanım kesinlikle ailesine de eşine de dönmek istemediğini bundan sonra Muammer’le hayatına devam etmek istediğini söyledi. Davut Bey’in takıntılı tavrı ise herkesi çileden çıkardı.
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ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı’da bir son dakika gelişmesi yaşandı. Kendisinden 15 yaş küçük evli adama kaçtığını iddia eden 5 çocuk babası Davut Kıranlı’nın 35 yıllık eşi Sevgi Kıranlı, Müge Anlı'nın programında bulundu. Yayına telefonla bağlanan kadın, “ben geri dönmeyeceğim, beni bir daha arama” dedi.
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3 aydır eşi Sevgi Kıranlı'dan haber alamayan ve kaçırıldığını iddia eden Davut Kıranlı Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Davut Bey'in ardından Muammer Bey'in eşi de yayına katılırken canlı yayında ortaya çıkanlar herkesi şoke etti.
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Sevgi ile aramızdaki aşk çok büyüktü. Farklı koltuklarda bile oturmazdık. Muammer, evime geldi. Kül döktü, aşık etmek için büyü yaptı. Karımı kaçırdı” dedi.35 yıllık karısının evine dönmesini isteyen Davut, dün canlı yayında eşi ile yüzleşti. Müge Anlı’nın canlı yayında “müjdemi vereyim mi bilmiyorum ama eşini bulduk” dedi.
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