• 11 Şubat 2021 - 10:57 • Son Güncelleme:
Son dakika... Müge Anlı şok oldu! 15 yaş küçük evli adama kaçan Sevgi Kıranlı bulundu
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı’da bir son dakika gelişmesi yaşandı. Kendisinden 15 yaş küçük evli adama kaçtığını iddia eden 5 çocuk babası Davut Kıranlı’nın 35 yıllık eşi Sevgi Kıranlı, Müge Anlı'nın programında bulundu. Yayına telefonla bağlanan kadın, “ben geri dönmeyeceğim, beni bir daha arama” dedi.
• 11 Şubat 2021 - 10:57 • Son Güncelleme:
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3 aydır eşi Sevgi Kıranlı'dan haber alamayan ve kaçırıldığını iddia eden Davut Kıranlı Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Davut Bey'in ardından Muammer Bey'in eşi de yayına katılırken canlı yayında ortaya çıkanlar herkesi şoke etti.
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ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı’da bir son dakika gelişmesi yaşandı. Kendisinden 15 yaş küçük evli adama kaçtığını iddia eden 5 çocuk babası Davut Kıranlı’nın 35 yıllık eşi Sevgi Kıranlı, Müge Anlı'nın programında bulundu. Yayına telefonla bağlanan kadın, “ben geri dönmeyeceğim, beni bir daha arama” dedi.
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