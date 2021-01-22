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milliyet.com.tr
• 22 Ocak 2021 - 22:34 • Son Güncelleme:

Son dakika: Yol kenarında çırılçıplak halde bulunmuştu... Korkunç gerçek ortaya çıktı!

Sosyal medyada 21 bini aşkın takipçisi bulunan 26 yaşındaki influencer, kayıp olarak bildirildiği 24 saatin ardından yol kenarında ölü bulundu. Daha sonra model hakkında saadet zinciri iddiaları ortaya atılmıştı. Olayla ilgili tüm gözler, genç kadının boşanma aşamasında olduğu iddia edilen bir yıllık kocasına çevrilmişti. Polis ise adli tıp raporunu beklediğini söyledi. Son dakika haberine göre ise beklenen adli tıp raporu nihayet açıklandı...

milliyet.com.tr
• 22 Ocak 2021 - 22:34 • Son Güncelleme:
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Sosyal medya fenomeni ve influencer Alexis Sharkey, geçen hafta Houston'da 'görünür bir yaralanma belirtisi olmadan' ölü bulunmuştu.

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ABD'nin Teksas eyaletinde yol kenarında çıplak halde bulunan Alexis Sharkey'nin birkaç gündür kayıp olduğu ortaya çıkmıştı.

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26 yaşındaki kadının annesi Stacey Clark Robinault, yaptığı açıklamada olayın kesinlikle kaza olmadığını ve cinayet olduğundan emin olduğunu söylemişti.

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Alexis Sharkey'nin ölümüyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Kaybolduktan birkaç gün sonra cansız bedeni yol kenarında bulunan sosyal medya fenomeni Alexis Sharkey'nin saç ürünleri satan ve kimilerince “saadet zinciri” olarak görülen bir şirkette danışman olarak çalıştığı ortaya çıktı.

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Sharkey’nin iş arkadaşı Brittney Pember, ünlü influencer’ın şirkette direktör olmak için çok çalıştığını söyledi.

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Fox News kanalı, 26 yaşındaki Instagram fenomeninin, daha önce saç dökülmesine yol açtığı gerekçesiyle birkaç defa davalık olan Florida merkezli saç ve cilt bakım ürünleri şirketi Monat’ta danışmanlık yaptığını duyurdu.

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Daha sonra gelen haberlere göre, 2014’te kurulan şirketin dolandırıcılık suçlamasıyla da karşı karşıya olduğu ortaya çıktı.

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Guardian gazetesi, 2019 yılında Monat’ın müşterilerin yeni müşteriler bulmasıyla büyüyen ve patronların onların kârı üzerinden para kazandığı uluslararası bir saadet zinciri olduğunu yazmıştı.

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Şirket geçen yıl müşterileri yanıltan satış ve pazarlama yöntemleri kullanmama ve zararlı ürünler nedeniyle 80 bin dolar geri ödeme yapma konusunda Florida’daki başsavcılıkla anlaşmaya varmıştı.

10BOŞANMA DAVASI İDDİASI

BOŞANMA DAVASI İDDİASI

Alexis'in 49 yaşındaki kocası Tom, 'en harika kadın' diyerek saygı duruşunda bulundu. Çift, 2019 Aralık ayında evlenmiş ve Ocak ayında Houston'a taşınmıştı. Ancak Şükran Günü'nü Alexis'le birlikte geçiren arkadaşı Tanya Ricardo, 'boşanma davası açıldığını' iddia etti.

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Tanya, 'Normalde çok ketum bir insan olduğu için özel hayatını bize fazla anlatmazdı. Ancak geçenlerde bize bu konuda açıldı ve boşanma davası açtığını söyledi. Evde neler olup bittiğini pek paylaşmadı.' ifadelerini kullandı.

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Başka bir arkadaşı, ABC13'e yaptığı açıklamada Alexis'in ölümünden önceki haftalarda, Alexis Sharkey'nin hayatı için endişe ettiğini ve çok korktuğunu söyledi.

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Acılı anne Robinault, "Kızım intihar edecek bir kişi değildi. Annelik içgüdüme inanıyorum ve onun öldürüldüğüne inanıyorum" ifadelerini kullandı. Robinault ayrıca, kızının kaybolmadan kısa bir süre önce 'tartıştığını' söylemişti, ancak kiminle tartıştığını belirtmedi.

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Tom ise iddiaların asılsız olduğunu söyleyerek iyi anlaştıklarını ve evliliklerinde bir sorun olmadığını belirtmişti.

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Polis yetkilileri de influencer Alexis Sharkey'nin ölümünün doğal nedenlerle olduğuna inanmadı. Yetkililer olayın cinayet olabileceği olasılığı üzerinde duruyordu.

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Harris Belediyesi Adli Tıp Enstitüsü sonunda herkesin beklediği raporunu tamamladı.

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Rapora göre, 26 yaşındaki sosyal medya fenomeni boğularak öldürüldü.

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Adli tıp raporunun polislerin çalışmalarını sonuçlandırdığı zaman yayımlanacağını belirtti.Houston Polis Teşkilatı'ysa herhangi bir tutuklama ya da cezanın şu anda sözkonusu olmadığını, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

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Alexis'in cesedi, arkadaşı Tanya Ricardo'nun evinden sadece 5 kilometre uzakta bulundu. İki arkadaş en son cuma akşamı konuştu; Cumartesi günü film izleme planları vardı.

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Tanya, yaptığı açıklamada arkadaşının yol kenarına çırılçıplık, adeta bir çöp gibi atıldığını söyledi.

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Tanya ayrıca, "Bunu ona her kim yaptıysa bulacağız. Gereken her şeyi yapacağız. Böylece huzur içinde yatabilir" ifadelerini kullandı.

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Instagram'da 21 binden fazla takipçisi olan Alexis, hayatıyla ilgili gelişmeleri düzenli olarak paylaşıyordu.

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26 yaşındaki fenomen, en son bir Meksika tatilinden fotoğrafları takipçileriyle paylaşmıştı.

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Kocası Tom da Alexis'le ilgili paylaşımlar yaptı. Bir yıllık eşinin gelinlikle çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan adam, "Böyle bir güzelliği hayatımda görmemiştim, sen benim dünyamsın" diye yazdı.

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Tom, ayrıca "Hayatı inanılmaz hale getirdin! Varlığımı anlamlandırdın! Amacım... Ve bana gerçekten nasıl sevileceğini gösterdin!" diye yazdı.

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