Tekirdağ'da taşan derenin üzerindeki köprü yıkıldı

Tekirdağ'da, gece saatlerinde etkili olan sağanak yağışta, Malkara ilçesine bağlı Davuteli ve Karagür mahallelerinden geçen dere taştı. Mahalleleri birbirine bağlayan köprü ise sel sularının etkisiyle yıkıldı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallelerde çalışma başlattı.