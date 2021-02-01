Tiyatrocu çift, karavanla Türkiye turunda

İstanbul'da başladıkları yolculuğa Mardin'de devam eden çift, her şehir de ortalama bir hafta konaklıyor. İbrahim Yakut, yola aslında bir haftalığına çıktıklarını ifade ederek, "Bir haftalığına gidip gelecektik. Sonra orayı da görelim, burayı da görelim derken ucumuz Mardin'de çıktı. Her bir ilde bir hafta kaldık ama 2 haftadır Mardin'deyiz. Mardin anlatılmaz, yaşanır" diye konuştu.