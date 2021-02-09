• 09 Şubat 2021 - 09:14 • Son Güncelleme:
Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK Başkanı Seraç'tan çok önemli açıklama
Üniversite öğrenciler uzun zamandır uzaktan eğitim görürken ikinci dönemim başlamsına kısa bir süre kala üniversitelerin ne zaman açılacağı konusu gündemde... Bugün YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan açıklama geldi. İşte o açıklama...
• 09 Şubat 2021 - 09:14 • Son Güncelleme:
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Koronavirüs tablosu iyiye giderken üniversitelerin akıbeti de merak ediliyor. Aşı uygulamalarının da devam etmesiyle birlikte örgün eğitim görmek isteyen öğrenciler ısrarla "Üniversiteler ne zaman açılacak?" diye soruyor.
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ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
YÖK'ten yapılan açıklamaya göre; anket çalışması ile pandemi sürecinde verilen uzaktan öğretim süreci tüm boyutlarıyla analiz edilecek. Öğrenci ve akademisyenlere yönelik olmak üzere iki ayrı grupta yapılacak anketin önümüzdeki bahar yarı yılı ile ilgili planlamalara da ışık tutması bekleniyor. Üniversiteler ve diğer paydaşların görüşlerine sık sık başvuran YÖK, bu anketin sonuçlarını başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili diğer bakanlıklar ve kurumlar ile de paylaşmayı hedefliyor.
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