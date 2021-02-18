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• 18 Şubat 2021 - 02:03 • Son Güncelleme:

Uzak Doğu'nun cennet adası görenleri büyülüyor

Palawan, onlarca adaya sahip Filipinler'in en ünlü adalarından biri. Geçtiğimiz yıllarda dünyanın en güzel adası seçilen bu tropik bölge, yemyeşil tepeleri ve muhteşem kumsallarıyla ünlü. Palawan, son dönemin ünlü dizisi La Casa de Papel ile de ününe ün kattı. Adanın gördüğü yoğun ilgi ve bu ilgiye bağlı olarak yaşanan çevre kirliliği nedeniyle Palawan'a girişler yılın belirli dönemlerinde turistlere yasaklanıyor. Bunun dışında adaya ziyaretçilerin girişinin serbest olduğu zamanlarda da turistler ek bir vergi ödemek zorunda. Ancak adanın son yıllarda yakaladığı popülariteyle de doğru orantılı olarak insanlar bu vergiye çok da itiraz etmeden Filipinler'in en özel rotalarından biri olarak kabul edilen Palawan'ı görmeye geliyor.

• 18 Şubat 2021 - 02:03 • Son Güncelleme:
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Dünyanın dört bir yanı birbirinden farklı güzelliklerle dolu. Uzak Doğu ülkesi Filipinler'in güneybatı ucunda yer alan Palawan adası, ülkenin en turistik bölgelerinden biri.

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Dünyanın bu diğer ucundaki ülkesi Filipinler'in en güzel rotalarından biri olan Palawan, Türkiye'de pek bilinen bir rota olmasa da aslında turizm konusunda büyük bir potansiyele sahip. Bunda filmler ve sosyal medyanın da payı çok büyük.

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Filipinler'e bağlı uzun ve dar bir ada olan Palawan, kuzeydoğu-güneybatı ekseninde yer almakta. Adanın toplam yüzölçümü ise 14.650 kilometrekare. Ancak ada özellikle son yıllarda büyüklüğünden çok öte bir üne sahip olmaya başlamış durumda.

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Palawan'da bölgedeki birçok adada olduğu gibi vergi uygulaması bulunuyor. Yani adada tatil yapmak isteyenler dönüşte 20 dolarlık bir vergiyi ödemek zorunda. Aksi takdirde uçağa binmeniz mümkün değil. Bu da Palawan'ı görememeniz anlamına geliyor.

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Palawan'a İstanbul'dan gelmek isteyenler öncelikle Filipinleri'in başkenti Manila'ya ulaşmalı. İstanbul'dan Manila'ya haftanın üç günü 17 saatlik yolculuk sonrası varmanız mümkün.

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Başkent Manila'dan sonra altı saatlik bir yolculuk daha sizi bekliyor. Bu yolculuğun da ardından pek çok ziyaretçi ve seyyah tarafından dünyanın en güzel adası olarak kabul gören Palawan'dasınız.

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Palawan adasının en dikkat çekici yönlerinden birisi de adadaki canlı çeşitliliği. Adada farklı türlerde canlılar yaşamakta. Ancak Palawan'da insana zarar verebilecek herhangi bir zehirli hayvan bulunmuyor.

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Palawan adası önceki yıl yoğun turist ziyareti sebebiyle oluşan çevre kirliliğinden ötürü bir süre turistlerin kullanımına kapatıldı. Palawan son dönemde dünya genelinde apayrı bir popülariteye sahip.

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Eskiden sadece doğasever ve maceraperest turistlerin ağırlıklı olarak ziyaret ettiği ada bugün artık dünyanın her yöresinde ünlü. Dolayısıyla Palawan'a olan ilgi de bir hayli fazla.

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Palawan bu ününü son yılların en çok izlenen dizilerinden biri olmayı başaran La Casa de Papel'e borçlu. Dizinin bazı sahneleri Palawan'ın değişik yerlerinde çekilde. Dizide de sık sık adadan bahsedilmekte.

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