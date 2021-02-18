• 18 Şubat 2021 - 02:03 • Son Güncelleme:
Uzak Doğu'nun cennet adası görenleri büyülüyor
Palawan, onlarca adaya sahip Filipinler'in en ünlü adalarından biri. Geçtiğimiz yıllarda dünyanın en güzel adası seçilen bu tropik bölge, yemyeşil tepeleri ve muhteşem kumsallarıyla ünlü. Palawan, son dönemin ünlü dizisi La Casa de Papel ile de ününe ün kattı. Adanın gördüğü yoğun ilgi ve bu ilgiye bağlı olarak yaşanan çevre kirliliği nedeniyle Palawan'a girişler yılın belirli dönemlerinde turistlere yasaklanıyor. Bunun dışında adaya ziyaretçilerin girişinin serbest olduğu zamanlarda da turistler ek bir vergi ödemek zorunda. Ancak adanın son yıllarda yakaladığı popülariteyle de doğru orantılı olarak insanlar bu vergiye çok da itiraz etmeden Filipinler'in en özel rotalarından biri olarak kabul edilen Palawan'ı görmeye geliyor.
• 18 Şubat 2021 - 02:03 • Son Güncelleme:
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Dünyanın dört bir yanı birbirinden farklı güzelliklerle dolu. Uzak Doğu ülkesi Filipinler'in güneybatı ucunda yer alan Palawan adası, ülkenin en turistik bölgelerinden biri.
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Dünyanın bu diğer ucundaki ülkesi Filipinler'in en güzel rotalarından biri olan Palawan, Türkiye'de pek bilinen bir rota olmasa da aslında turizm konusunda büyük bir potansiyele sahip. Bunda filmler ve sosyal medyanın da payı çok büyük.
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