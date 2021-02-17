DHA
• 17 Şubat 2021 - 09:37 • Son Güncelleme:
'Yapamazsın' dediler! 15 bin sipariş geldi...
Bingöl'ün Genç ilçesinde inşaat işçisi Vahdettin Abasiyün (55), birikimiyle kaz çiftliği kurdu. Taleplere yetişemeyen Abasiyün, "Bana ‘Yapamazsın, kim alır’ diyorlardı. Şu an taleplere yetişemiyorum. 15 bin yavru siparişi var. Destek olsaydı yurt dışına kadar ihracat yapabilirdim" dedi.
DHA
• 17 Şubat 2021 - 09:37 • Son Güncelleme:
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Birikimi olan 300 bin TL'sini harcayan Abasiyün, köyünde bir kaz çiftliği kurdu. Kazları gören bazı köylülerin 'Yapamazsın, kim alır?' sözlerine aldırmadan işe devam eden Abasiyün, destek almadan kurduğu çiftlikte 550 kaz yetiştirmeye başladı. Kazlara olan talebe istediği ölçüde yetişemediğini söyleyen Abasiyün, desteklenmesi halinde yurt dışına ihracat yapabileceğini söyledi.
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'İNŞALLAH BURADAKİ İNSANLARA DA FAYDAMIZ DOKUNUR'
Daha önce inşaat işlerinde çalıştığını dile getiren Abasiyün, "İnşaat işlerinden ayrılmak zorunda kaldım. İş başvurularında da bulundum ancak olumsuz yanıt aldım. Ne yapalım, diye düşünürken internette gördüğüm kaz yetiştiriciliği işine merak saldım. Arkadaşımın da desteğiyle çeşitli görüşmeler yaptım.
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Onlara örnek oluruz ve onlar da bu işi yaparlar. Şu anda herkesin gözü kulağı üzerimizde. Bu bölgede kaz işletmeciliğini bir tek ben aldım. Başka kimse almadı. Biriktirdiğim 300 bin TL ile bu işe girdim. Elazığ'ın Kovancılar ilçesinden ilk etapta 550 kaz getirdim. Her biri yıllık 50-60 yumurta yapıyor. 200’ü damızlık, 350'si de dişidir" diye konuştu.
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Kazlar için ahır yaptım. Şu ana kadar devlet desteği almadım. Bingöl’de kaz desteği bulunmuyor. Dolayısıyla hibe imkanlarından da yararlanamadım. İnşaatlarda çalışarak biriktirdiğim yaklaşık 300 bin TL'yi bu işe bağladım. Biz de bakacağız. İnşallah faydalı olur. Herkes bakar, herkes bu işi de yapar.
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