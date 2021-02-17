'Yapamazsın' dediler! 15 bin sipariş geldi...

Onlara örnek oluruz ve onlar da bu işi yaparlar. Şu anda herkesin gözü kulağı üzerimizde. Bu bölgede kaz işletmeciliğini bir tek ben aldım. Başka kimse almadı. Biriktirdiğim 300 bin TL ile bu işe girdim. Elazığ'ın Kovancılar ilçesinden ilk etapta 550 kaz getirdim. Her biri yıllık 50-60 yumurta yapıyor. 200’ü damızlık, 350'si de dişidir" diye konuştu.