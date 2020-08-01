1 Ağustos korona tablosu açıklanıyor - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? Bakan Fahrettin Koca...
1 Ağustos koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tarafından açıklanıyor. Dün itibariyle yayınlanan son tabloya göre; test sayısının toplamda 5 milyona yaklaştığı, toplam vaka sayısı ise 230.873'e ulaştığı belirtildi. 15 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiği açıklanırken toplam iyileşen sayısı ise 214.535 olarak duyuruldu...
Tüm dünyada etkisi devam eden koronavirüs ile ilgili ülkemizdeki son durum bu akşam 20.00 sularında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanacak. İşte yurt genelindeki vatandaşlarımızın her gün heyecanla beklediği günlük tablonun son ayrıntıları...
TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
(31 TEMMUZ CUMA)
BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 43.236
BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 982
BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 17
BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 996
TOPLAM SAYILAR
TOPLAM TEST SAYISI: 4.800.823
TOPLAM VAKA SAYISI: 230.873
TOPLAM CAN KAYBI: 5.691
TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 214.535
ALMANYA'DA COVID-19 PROTESTOSU
Almanya’nın başkenti Berlin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri protesto edildi.
'Querdenken 711' adlı bir oluşum tarafından Kovid-19 önlemlerini protesto etmek amacıyla düzenlenen gösteri için binlerce kişi kent merkezindeki Unter den Linden Caddesi'nde toplandı.
Daha sonra yürüyüşe geçen göstericiler, maske takma ve mesafe kuralları gibi Kovid-19’dan dolayı alınan tedbirlerin eleştirildiği dövizler ve pankartlar taşıdı.
Maske takma ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı gözlenen gösteride, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Sağlık Bakanı Jens Spahn aleyhine sloganlar da atıldı.
Ülke basınında yer alan haberlerde, göstericilerin ülkenin değişik bölgelerinden geldiği ve aralarında çok sayıda aşırı sağcının da bulunduğu belirtildi.
Gösteri sırasında maske takan gazetecilere de tepki gösterildiği ifade edildi.
Berlin polisinden yapılan açıklamada, hijyen kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle gösteriyi düzenleyen kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğu aktarıldı.
Gösteriye 17 bin kişinin katıldığı bilgisi paylaşılan açıklamada, 17 Haziran Caddesi’nde son bulması planlanan gösterinin, yürüyüşü organize eden kişi tarafından daha önce sonlandırıldığı kaydedildi.
Öte yandan yürüyüşün güzergahında çok sayıda karşıt gösteriler düzenlendi.
Buradaki göstericiler, yürüyüşe aşırı sağcıların katılmasına tepki gösterdi.
Yürüyüşe katılanlar ile karşıt göstericiler arasında tartışmalar da yaşandı.