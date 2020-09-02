1 Eylül korona tablosu açıklandı - Bakan Fahrettin Koca yayımladı: Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi?
Dünyanın ana gündem maddesi haline gelen koronavirüs ile ilgili 1 Eylül Salı gününün tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından bu akşam açıklandı. Son günlerde ciddi bir yükseliş gösteren koronavirüs vakaları ile ilgili dün itibariyle yayınlanan son tabloya göre; test sayısının toplamda 7 milyonu geçtiği, toplam vaka sayısı ise 271.705'e ulaştığı belirtildi. 47 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiği açıklanırken toplam iyileşen sayısı ise 245.929 olarak duyuruldu...
Ülkemizin tüm dünyada olduğu gibi Mart ayından beri büyük bir mücadele Koronavirüs ile ilgili ülkemizdeki günlük tablo belli oldu. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gün be gün son durum tablosunu 20:00 sularında paylaştı...
TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
(1 EYLÜL SALI)
BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 109.443
BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.572
BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 47
BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.003
TOPLAM SAYILAR
TOPLAM TEST SAYISI: 7.247.935
TOPLAM VAKA SAYISI: 271.705
TOPLAM CAN KAYBI: 6.417
TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 245.929
İRAN'DA BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 101 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 1682 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.
Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 21 bin 672'ye, vaka sayısının da 376 bin 894'e çıktığını aktardı.
Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 709'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 325 bin 124'e ulaştığı bilgisini verdi.
Bakanlık Sözcüsü Lari, ülkede yapılan toplam test sayısının ise bugün itibarıyla 3 milyon 256 bin 122 olduğunu kaydetti.
İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.