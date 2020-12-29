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29.12.2020 - 19:39 |

1000 TL pandemi yardımı nasıl alınır, pandemi sosyal destek başvurusu nasıl yapılır? Pandemi yardımı sorgula e-devlet

1000 TL pandemi sosyal destek yardımı, koronavirüs nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara veriliyor. Pandemi sosyal yardım başvurusu ise e-devlet üzerinden alınıyor. Başvuru sonrası sosyal yardım sonuç sorgulama ekranı araştırılıyor. Peki, pandemi sosyal yardım başvuru şartları nedir?

1000 TL pandemi yardımı nasıl alınır, pandemi sosyal destek başvurusu nasıl yapılır? Pandemi yardımı sorgula e-devlet

Pandemi yardımı, koronavirürüs pandemisi ile uygulamaya konmuştu. Salgının etkilerini en aza indirmek amacıyla hayata geçirilen 1000 TL pandemi sosyal yardım 3. faz ödemeleri sürüyor. Sosyal destekten yararlanmak isteyenler ise 1000 TL yardım başvurusunun nasıl ve nereden yapıldığını merak ediyor. İşte, e-devlet sosyal destek başvurusu...

1000 TL PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından milyonlarca vatandaşa duyurulan sosyal yardım başvurusu e-devlet sayfasındaki www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu adresinden yapılabiliyor. Başvurular da T.C. kimlik numarasının son hanelerine göre belli tarihlerde alınıyor:

0- Pazartesi
2-Salı
4-Çarşamba
6-Perşembe
8- Cuma

Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmasızın herkes başvuru yapabilir.

PANDEMİ YARDIMI SORGULAMA E-DEVLET

PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURU ŞARTLARI

 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (AÇSHB) Pandemi Sosyal Destek Faz-3 başvuruları ve başvuru sorgulaması e-devlet üzerinden yapılıyor.

Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.
Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL’lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,
İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar.

 

Korkunç kaza halk otobüsü kamerasındaManisa'nın Yunusemre ilçesinde, Görkem Akkuş'un (18) hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Kazaya karışan ve Akkuş'un ölümüne sebep olan halk otobüsünün güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
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