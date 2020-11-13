101 yaşındaki Ali dede koronavirüsü yendi
Kovid-19 en çok 65 yaş üstü yaşlı bireyleri tehdit ediyor. Ama bazı yaşlılar, hastalığı gençlerden daha kolay atlatabiliyor. Gaziosmanpaşa’da yaşayan 101 yaşındaki Ali Engül de onlardan biri. 5 aile bireyinin koronavirüse yakalandığı kızının evinde kalan Ali Engül’e, ishal şikayetiyle gittiği Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde test yapıldı. İshal dışında bir şikayeti olmamasına rağmen Covid-19’a yakalandığı tespit edilen Ali Engül hemen hastaneye yatırıldı.
Hastanenin normal servisinde tedavi altına alınan Engül, 8 gün boyunca bilincini hiç yitirmedi. Doktorlar 101 yaşında olduğu için Ali Engül’ü taburcu etmekten çekinirken sürekli gözlem altında tutarak diğer koronavirüs belirtilerini bulmaya çalıştı. Hastanede kaldığı süre içinde tüm ilaçları kullanan ve doktorların her talimatını yerine getiren Engül, başka bir belirti göstermeyince taburcu edilerek evine gönderildi.
Ayran çorbası
6 çocuk, 51 torun sahibi olan Ali dede, en çok sevdiği yiyeceğin ise ayran çorbası ve üzüm olduğunu belirterek herkese bu ikiliyi daha çok tüketme tavsiyesinde bulunuyor. Engül, “Hiç zararlı alışkanlığım olmadı. Sigara içmedim, hep sağlıklı beslendim. Ayran çorbasını her öğünde yerim. Çocuklarım götürürse yine memleketime gideceğim. Herkese içlerinde kötülük beslememesini ve hayatı sevmeyi tavsiye ederim” diye konuştu.
Oğlu Mehmet Engül ise, “Babam hep uyumlu ve çalışkandı. Bizimle balığa gelir, doğaya çıkmayı çok sever. Ailemizde herkes bu virüsü yendi. Şimdi babamı karantinaya aldık ve dışarı çıkartmıyoruz. Onun yaşama sevinci ve hayata bakışı koronavirüsle mücadele edenlere örnek olsun isterim” dedi.