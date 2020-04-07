10'uncu gÃ¼ne girildi! Jandarma kimseyi geÃ§irmiyor

Kente 29 Mart'ta yurt iÃ§inden ve yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan gelen bazÄ± kiÅŸilerin Darende, Hekimhan, Arapgir, PÃ¼tÃ¼rge ve Kuluncak ilÃ§elerindeki yakÄ±nlarÄ±nÄ±n yanlarÄ±na gitmesinin ardÄ±ndan 7 kiÅŸi, yÃ¼ksek ateÅŸ ÅŸikayetiyle hastaneye baÅŸvurdu.

Corona virÃ¼s ÅŸÃ¼phesiÂ Ã¼zerine gÃ¶zlem altÄ±na alÄ±nan 7 kiÅŸininÂ yapÄ±lan 'Covid-19' testleri pozitif Ã§Ä±ktÄ±. Bunun Ã¼zerine 7 hastanÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Darende ilÃ§esinin 800 nÃ¼fuslu IlÄ±ca Mahallesi, Arapgir ilÃ§esinin 120 nÃ¼fuslu EÄŸnir Mahallesi, Hekimhan ilÃ§esinin 102 nÃ¼fuslu Kozdere Mahallesi, PÃ¼tÃ¼rge ilÃ§esinin 86 nÃ¼fuslu SahilkÃ¶y Mahallesi ile Kuluncak ilÃ§esinin 232 nÃ¼fuslu Kaynarca Mahallesi karantinayaÂ alÄ±ndÄ±.

KarantinaÂ uygulamasÄ±nda 10'uncu gÃ¼ne girilirken, jandarma ekipleri, mahallelerde giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸ izni vermiyor. BÃ¶lge halkÄ±nÄ±nÂ ihtiyaÃ§larÄ± ise Vefa Sosyal Destek Grubu tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanÄ±yor.Â SaÄŸlÄ±k ekipleri de mahallelininÂ ateÅŸlerini Ã¶lÃ§erek, saÄŸlÄ±k kontrollerini yapmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.Â