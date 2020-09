Koronavirüs tablosu açıklandı! 11 Eylül Koronavirüs tablosu; Kaç yeni test yapıldı, toplamda kaç yeni vaka var?

Koronavirüs tablosu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Türkiye'de son 24 saat içerisinde ortaya çıkan yeni vaka ve can kaybı sayılarına içeren tablo her gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanmaya devam ediyor. Son dönemde tüm dünyada adeta yeniden hortlayan koronavirüs ülkelerin normalleşme adımlarını atması ile vaka sayılarında gözle görülür artışı da beraberinde getirdi. Ülkelerin tüm uyarı ve çabalarına rağmen tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son dönemde koronavirüs vaka ve can kaybı sayısında artış yaşanmaya devam ediyor. Peki Türkiye'de son 24 saatte kaç yeni vaka tespit edildi?

11 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI!





10 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, bugün 107 bin 702 test yapıldı, 1512 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 58 hasta vefat etti, 1219 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 255 bin 407'ye çıktı. Toplam test sayısı 8 milyon 212 bin 924, vaka sayısı 286 bin 455, vefat sayısı 6 bin 895 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 1209, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,3 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Aktif hastaların yaş ortalaması 42. Yoğun bakım hastalarının yaş ortalaması ise 65. Virüsün sevdiklerimizi bizden ayırmaması için birlikte tedbirlere uymakta ısrar edelim. Güçlü mücadele birlikte tedbirle mümkün." ifadelerini kullandı.