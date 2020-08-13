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13.08.2020 - 21:44 |

13 Ağustos korona tablosu yayınlandı - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? - Bakan Fahrettin Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her gün büyük bir heyecanla beklenen koronavirüs tablosunu erişime açtı. Gün itibariyle yayınlanan son tabloya göre; test sayısının toplamda 5,5 milyonu geçtiği, toplam vaka sayısı ise 245.635'e ulaştığı belirtildi. 21 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiği açıklanırken toplam iyileşen sayısı ise 228.057 olarak duyuruldu...

13 Ağustos korona tablosu yayınlandı - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? - Bakan Fahrettin Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son günlerde yükselme eğilimi gösteren koronavirüs ile ilgili 13 Ağustos Perşembe tablosunu bu akşam açıkladı. İşte yurt genelindeki vatandaşlarımızın her gün heyecanla beklediği günlük tablonun son ayrıntıları... 

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 

(13 AĞUSTOS PERŞEMBE)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 66.892

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.243

BUGÜNKÜ CAN KAYBI:  21

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 968

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 5.521.880

TOPLAM VAKA SAYISI: 245.635

TOPLAM CAN KAYBI: 5.912

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 228.057


13 Ağustos korona tablosu yayınlandı - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi - Bakan Fahrettin Koca açıkladı


İNGİLTERE'DEN KORKUTAN HABER

Imperial College tarafından, Kovid-19'la ilişkili geçmiş vakaları izlemek ve salgının yayılmasını kaydetmek amacıyla "React-2" olarak adlandırılan çalışmanın sonuçlarına ilişkin makale yayımlandı.

Çalışmada, 314 yerel bölgedeki 100 bin katılımcıya evlerinde parmak ucu antikor testinin uygulandığı belirtildi.

İngiltere'de nüfusun yüzde 6'sına Kovid-19 bulaşmış olabileceği vurgulanırken, bu oranın 66 milyonluk ülkede yaklaşık 3 milyon 400 bin kişiye denk geldiği bilgisi paylaşıldı.

Siyahi ve Asya kökenli azınlıklarda Kovid-19 bulaşan kişi sayısının, diğer etnik gruplara oranla 2 kat daha yüksek olduğu kaydedilerek, bu grupların refah düzeyi düşük bölgelerde yoğunlaşmasının da vaka sayısının artışıyla bağlantısı olduğuna işaret edildi.

Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.
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