13 Temmuz Korona tablosu yayınlandı - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? - Bakan Koca açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 Temmuz koronavirüs tablosunu açıkladı. Gün itibariyle yayınlanan son tabloya göre test sayısının toplamda 4 milyonu geçtiği günde toplam vaka sayısı ise 214.001'e ulaştı. 19 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiği açıklanırken toplam iyileşen sayısı ise 195.671 olarak duyuruldu...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her gün binlerce vatandaşımızın merakla araştırdığı günlük koronavirüs tablosunu 20.00 sularında erişime açtı. Peki son tabloda durum nasıl? İşte merak edilen soruların yanıtları...
TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
(12 TEMMUZ PAZAR)
BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 46.492
BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.008
BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 19
BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.156
TOPLAM SAYILAR
TOPLAM TEST SAYISI: 4.021.947
TOPLAM VAKA SAYISI: 214.001
TOPLAM CAN KAYBI: 5.382
TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 195.671
HONG-KOND'DA COVID-19 ALARMI
"South China Morning Post" gazetesinin haberine göre, yerel hükümet tarafından getirilen yeni kısıtlamlarla eğlence mekanları, güzellik ve spor salonları 7 gün boyunca kapalı olacak.
Bu kapsamda restoranlar günlük azami yüzde 60 doluluk kapasitesiyle, her masada en fazla 8 kişiye hizmet verecek ve akşam saat 18.00'den sonra sadece siparişle çalışacak.
Diğer yandan toplu ulaşım araçları, yaşlı bakım ve yemek sektörü çalışanlarına Kovid-19 testleri yapılacak. Toplu taşıma araçlarında maske takmak zorunlu olacak. Maske takmayı reddeden kişiler 5 bin (yaklaşık 4 bin 429 TL) Hong Kong doları para cezasına çarptırılacak.
Söz konusu yeni kısıtlamaların 15 Temmuz’da yürürlüğe gireceği belirtildi.
İRAN'DA 40 KİŞİ DÜĞÜNDE YAKALANDI!
İran’ın Fars eyaletindeki Mervdeşt şehrinde yapılan bir düğünde 40 kişiye koronavirüs bulaştı. Mervdeşt Sağlık ve Eğitim Kurumu Başkanı Mecid Ekberzade, düğün törenine katılanların sağlık protokollerine dikkat etmedikleri için koronavirüse yakalandıklarını ve tedavi altına alındıklarını söyledi. Ekberzade, hastalardan 2’sinin durumunun ağır olduğunu ve yoğun bakıma alındığını belirtti. Son günlerde Mervdeşt şehrinde düğün merasimlerinde artış olduğunu belirten Ekberzade, halka kalabalıklardan uzak durmaları ve düğün törenleri yapmamaları çağrısında bulundu.
İran’da son 24 saatte 194 yeni ölüm gerçekleştiği bildirilirken, ülke genelinde toplam ölü sayısı 12 bin 829’a, vaka sayısı ise 2 bin 186 artarak 257 bin 303’e yükseldi.