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28.02.2020 - 16:17 | | DHA

15 suçtan aranan cezaevi firarisi saklandığı evde yakalandı!

Antalya’nın Alanya ilçesinde, 15 suçtan aranan cezaevi firarisi hükümlü Adil G. (30), saklandığı evde yakalandı. Kesinleşmiş 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Adil G., cezaevine gönderildi.

15 suçtan aranan cezaevi firarisi saklandığı evde yakalandı!

Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı infaz ekipleri, cezaevinden firar eden Adil G.'nin Değirmendere Mahallesi'ndeki evde saklandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Eve yapılan baskında Adil G. yakalandı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürülen Erdal G.'nin GBT sorgusunda, 15 suçtan arandığı ve kesinleşmiş 11 yıl 8 ay hapis cezası olduğu tespit edildi.

Adil G. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

 

 

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