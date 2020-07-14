15 Temmuz Şehit ve gazi sayısı kaç, isimleri neler?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yarın anılacak. 15 Temmuz 2016 yılında hain FETÖ tarafından darbe girişimine uğrayan Türkiye'de vatandaşlar, vatanı için sokaklara döküldü, tankların üzerine çıkarak, silahlara karşı gardını açtı. Peki 15 Temmuz gecesi şehit ve gazi sayısı kaç kişi, isimleri neler?
15 Temmuz darbe girişimi veya 2016 Türkiye askerî darbe teşebbüsü, darbecilerin verdiği isimle Harekat Yıldırım veya Yurtta Sulh Harekâtı, 15-16 Temmuz 2016 tarihleri arasında Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde kendilerini Yurtta Sulh Konseyi olarak tanımlayan bir grup asker tarafından gerçekleştirilen askerî darbe teşebbüsü.15 Temmuz darbe girişimi veya 2016 Türkiye askerî darbe teşebbüsü, darbecilerin verdiği isimle Harekat Yıldırım veya Yurtta Sulh Harekâtı, 15-16 Temmuz 2016 tarihleri arasında Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde kendilerini Yurtta Sulh Konseyi olarak tanımlayan bir grup asker tarafından gerçekleştirilen askerî darbe teşebbüsü.
Yüzlerce vatandaş 15 Temmuz gecesi gazi oldu. onlarca vatandaş ise o gece şehit mertebesine erişti. Peki 15 Temmuz'da şehit ve gazi sayısı kaç, isimler?
15 TEMMUZ'DA ŞEHİT SAYISI KAÇ?
15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde 251 vatandaşımız şehit oldu.
15 TEMMUZ'DA GAZİ SAYISI KAÇ?
15 Temmuz gecesi 2196 vatandaşımız ise gazi oldu.
15 TEMMUZ ŞEHİT İSİMLERİ
-Cemal ABUATUYE / Fas vatandaşı
- Dursun ACAR / Yusufeli / 1972 / Polis
- Mesut ACU / Ankara / 1960 / Ayakkabı imalatçısı
- Ömercan AÇIKGÖZ / Sinop / 1985 / Öğrenci
- Yasin Naci AĞAROĞLU / Seyhan / 1994 / Serbest meslek
- Murat AKDEMİR / Üsküdar / 1989 / Serbest meslek
- Suat AKINCI / Sarıkaya / 1984 / Tesisatçı
- Tevhit AKKAN / Horasan / 1956 / Seyyar satıcı
- Muhammet AKSU / Alaçam / 1977 / Aşçı
- Timur AKTEMUR / Selim / 1979 / Döşemeci
- Meriç ALEMDAR / Gaziantep / 1972 / Polis
- Salih ALIŞKAN / Vakfıkebir / 1968 / İşçi
- Ali ALITKAN / Sungurlu / 1984 / İmam
- Murat ALKAN / Şereflikoçhisar / 1974 / Polis
- Münür ALKAN / Tekirdağ / 1975 / Polis
- Suat ALOĞLU / Siverek / 1977 / Serbest meslek
- Akif ALTAY / Burdur / 1963 / Polis
- Hasan ALTIN / Yozgat / 1955 / Emekli
- Muhammet AMBAR / Çayeli / 1977 / Serbest meslek
- Ali ANAR / Ankara / 1981 / Muhtar
- Yalçın ARAN / Niğde / 1980 / Kepçe operatörü
- Haki ARAS / Göle / 1969 / Serbest meslek
- Mucip ARIGAN / Ankara / 1983 / Serbest meslek
- Metin ARSLAN / Karabük / 1972 / Serbest meslek
- Osman ARSLAN / Bayat / 1963 / İşçi emeklisi
- Mustafa ASLAN / Yozgat / 1969 / Polis
- İbrahim ATEŞ / Ankara / 1986 / Mobilyacı
- Mustafa AVCU / Çorum / 1994 / Öğrenci
- Mahir AYABAK / Bahçelievler / 1999 / Garson
- Onur Ensar AYANOĞLU / Fatih / 1989 / Vinç operatörü
- Bülent AYDIN / Iğdır / 1969 / Asker
- Muzaffer AYDOĞDU / Ankara / 1980 / Serbest meslek
- Ayşe AYKAÇ / Cide / 1972 / Ev hanımı
- Vedat BARCEĞCİ / Gaziosmanpaşa / 1988 / Kuyumcu
- Fevzi BAŞARAN / Ankara / 1985 / Polis
- Şükrü BAYRAKÇI / Göztepe / 1985 / Serbest meslek
- Hikmet BAYSAL / Istanbul / 1993 / Serbest meslek
- Ufuk BAYSAN / Düzce / 1974 / Polis
- Velit BEKDAŞ / Mardin / 1986 / Polis
- Lokman BİÇİNCİ / Narman / 1991 / İşçi
- Zekeriya BİTMEZ / Malatya / 1959 / Emekli
- Fuat BOZKURT / Doğanşehir / 1985 / Serbest meslek
- Fırat BULUT / Ankara / 1986 / Polis
- Cüneyt BURSA / Ankara / 1979 / Polis
- Recep BÜYÜK / Kalkandere / 1978 / Esnaf
- Adil BÜYÜKCENGİZ / İstanbul / 1964 / Tüccar
- Vedat BÜYÜKÖZTAŞ / Ankara / 1980 / Mobilyacı
- Mustafa CAMBAZ / Gümülcine / 1963 / Foto muhabiri
- Çetin CAN / İstanbul / 1982 / Işıklandırma Şefi
- Ömer CANKATAR / İstanbul / 1983 / Stajyer Mali Müşavir
- Volkan CANÖZ / Ankara / 1987 / Serbest meslek
- Selim CANSIZ / Şiran / 1988 / Serbest meslek
- Burak CANTÜRK / Üsküdar / 1993 / Öğrenci
- Samet CANTÜRK / Kazan / 1996 / İşçi
- Mahmut COŞKUNSU / Üsküdar / 1973 / İş adamı
- Seyit Ahmet ÇAKIR / Gaziantep / 1990 / Polis
- Yusuf ÇELİK / Ankara / 1970 / Esnaf
- Yusuf ÇELİK / Aksaray / 1951 / Emekli İşçi
- Mehmet ÇETİN / Uşak / 1977 / Polis
- Ziya İlhan Çağdaş / Erzincan / 1985 / Astsubay
- Askeri ÇOBAN / Zeynalan / 1963 / Serbest meslek
- Ümit ÇOBAN / Amasya / 1975 / Yüzme Antrenörü
- Aydın ÇOPUR / Ankara / 1989 / Endüstri Mühendisi
- Cuma DAĞ / Elazığ / 1977 / Mühendis
- Fatih DALGIÇ / Eskişehir / 1990 / Serbest meslek
- Cemal DEMİR / Terme / 1949 / Esnaf
- Şeyhmus DEMİR / Mardin / 1988 / Kurye
- Muhammet Fazlı DEMİR / Sadık / 1975 / Emlakçı
- Faruk DEMİR / Elazığ / 1965 / Polis
- Mehmet DEMİR / Gaziantep / 1985 / Polis
- Murat DEMİRCİ / İstanbul / 1977 / İşçi
- Sümer DENİZ / Sivas / 1974 / Esnaf
- Necmi Bahadır DENİZCİOĞLU / Ankara / 1966 / Serbest meslek
- Erdem DİKER / Niksar / 1986 / Serbest meslek
- Mustafa DİREKLİ / Şanlıurfa / 1996 / Öğrenci
- Şirin DİRİL / Sason / 1983 / Şoför
- Kübra DOĞANAY / Kayseri / 1993 / Polis
- Erhan DURAL / Pazar / 1983 / Teknisyen
- Sener DURSUN / Ankara / 1968 / Serbest meslek
- Erhan DÜNDAR / Istanbul / 1995 / Serbest meslek
- Şener DURSUN / Ankara / 1968 / Serbest meslek
- Tolga ECEBALIN / Fatih / 1989 / Tezgahtar
- Barış EFE / İstanbul / 1979 / İşçi
- Nedip Cengiz EKER / Elazığ / 1975 / Polis
- Medet EKİZCELİ / Çankırı / 1981 / Sendika temsilcisi
- Kemal EKŞİ / Üsküdar / 1992 / Serbest meslek
- Yusuf ELİTAŞ / Ankara / 1979 / Öğretmen
- Murat ELLİK / İzmir / 1991 / Polis
- Erkan ER / Orta / 1972 / Usta
- Yılmaz ERCAN / Üsküdar / 1977 / Serbest meslek
- Batuhan ERGİN / Bahçelievler / 1995 / Serbest meslek
- Niyazi ERGÜVEN / Türkoğlu / 1990 / Polis
- Münir Murat ERTEKİN / Sivas / 1969 / Polis
- Sait ERTÜRK / Ankara / 1969 / Asker
- Gökhan ESEN / İstanbul / 1980 / İşçi
- Mahmut ESIT / Mardin / 1973 / Serbest meslek
- Osman EVSAHİBİOĞLU / Taşkent / 1987 / Mobilyacı
- Yunus Emre EZER / Ilgaz / 1978 / Reklamcı
- Özgür GENÇER / Ankara / 1985 / Esnaf
- Tahsin GEREKLİ / Baskil / 1977 / Tekstilci
- Hüseyin GORAL / Elazığ / 1990 / Polis
- Serdar GÖKBAYRAK / Denizli / 1971 / Polis
- Serkan GÖKER / Akdağmadeni / 1977 / Eski özel harekat polisi
- Orhun GÖYTAN / Kadıköy / 1980 / Turizmci
- Mehmet GÜDER / Artova / 1965 / Özel sektör çalışanı
- Ümit GÜDER / Ankara / 1953 / Serbest meslek
- Gülşah GÜLER / Hatay / 1992 / Polis
- Hasan GÜLHAN / Samsun / 1970 / Polis
- Halit GÜLSER / Diyarbakır / 1987 / Polis
- Hakan GÜLŞEN / Ankara / 1973 / Güvenlik amiri
- Mehmet GÜLŞEN / Ankara / 1955 / Esnaf
- Lütfi GÜLŞEN / Ankara / 1953 / Emekli
- Recep GÜNDÜZ / Tercan / 1989 / İşçi
- Emin GÜNER / Ankara / 1969 / Esnaf
- Sevda GÜNGÖR / Adana / 1989 / Polis
- Hüseyin GÜNTEKİN / Kemah / 1973 / Kasap
- Fazıl GÜRS / Ankara / 1980 / Matbaacı
- Yıldız GÜRSOY / Sarıkaya / 1974 / Çaycı
- Önder GÜZEL / Aksaray / 1970 / Polis
- Ömer HALİSDEMİR / Çukurkuyu / 1974 / Asker
- Halil HAMURYEN / Van / 1977 / Polis
- Uhud Kadir IŞIK / Yenimahalle / 1998 / Öğrenci
- Halil IŞILAR / Yenimahalle / 1994 / Elektrikçi
- Celalettin İBİŞ / Yozgat / 1963 / İşçi
- Battal İLGÜN / Ankara / 1981 / Serbest meslek
- Erol İNCE / Yusufeli / 1968 / Polis
- Murat İNCİ / Kangal / 1974 / Mobilyacı
- Ömer İPEK / Yozgat / 1982 / Reklamcı
- Hüseyin KALKAN / Ankara / 1971 / Polis
- Fatih KALU / Aksaray / 1995 / Öğrenci
- Halil KANTARCI / İstanbul / 1979 / Esnaf
- Akif KAPAKLI / Sungurlu / 1954 / Serbest meslek
- Sedat KAPLAN / Trabzon / 1985 / Serbest meslek
- Resul KAPTANCI / Haymana / 1983 / İşçi
- Ahmet KARA / İskenderun / 1992 / Serbest meslek
- Mehmet KARAASLAN / Bismil / 1976 / Serbest meslek
- Mehmet KARACATİLKİ / Osmaniye / 1984 / Polis
- Davut KARAÇAM / Ankara / 1964 / İşçi emeklisi
- Sultan Selim KARAKOÇ / Güneyce / 1974 / Serbest meslek
- Bülent KARALI / Seydişehir / 1977 / Serbest meslek
- Mustafa KARASAKAL / Çorum / 1998 / Öğrenci
- Köksal KARMİL / Trabzon / 1966 / Serbest meslek
- Ali KARSLI / Çorum / 1971 / Memur
- Köksal KAŞALTI / Ankara / 1979 / Polis
- Vahit KAŞÇIOĞLU / Hınıs / 1974 / Kaynakçı
- Hasan KAYA / Koyulhisar / 1969 / İşçi
- Feramil Ferhat KAYA / Ankara / 1988 / Polis
- Ismail KAYIK / Istanbul/ 1961 / Emekli
- Mustafa KAYMAKÇI / Tosya / 1979 / Güvenlik görevlisi
- Alper KAYMAKÇI / Ankara / 1986 / Ustabaşı
- İsmail KEFAL / Tirebolu / 1984 / Garson
- Ayhan KELEŞ / Kaman / 1964 / Mobilyacı
- Mehmet Ali KILIÇ / Fatih / 1994 / Öğrenci
- Onur KILIÇ / Eyüp / 1993 / Taksici
- Mutlucan KILIÇ / Bala / 1998 / Garson
- Muhammet Oğuz KILINÇ / Samsun / 1990 / Polis
- Hüseyin KISA / Zile / 1987 / Tornacı
- Muhsin KİREMİTÇİ / Konya / 1988 / Polis
- Ahmet KOCABAY / Pütürge / 1985 / İşçi
- Mehmet KOCAKAYA / Çorum / 1994 / Güvenlik görevlisi
- Murat KOCATÜRK / İstanbul / 1981 / Ayakkabı ustası
- Ferhat KOÇ / Altındağ / 1987 / Polis
- Mustafa KOÇAK / Yozgat / 1982 / İşçi
- Ramazan KONUŞ / Bor / 1967 / Veteriner Hekim
- Zafer KOYUNCU / Pazaryeri / 1971 / Polis
- Yakup KOZAN / Ankara / 1974 / Serbest meslek
- Aytekin KURU / Adana / 1973 / Polis
- Ali İhsan LEZGİ / Orhaniye / 1963 / Memur
- Jouad MERROUNE / Fas vatandaşı
- Murat MERTEL / İstanbul / 1976 / İşçi
- Ramazan MEŞE / Istanbul / 1991 / Marangoz
- Halit Yaşar MİNE / Seyhan / 1988 / Asker
- Murat NAİBOĞLU / Üsküdar / 1977 / Serbest meslek
- Eyyüp OĞUZ / Elazığ / 1971 / Polis
- Lokman OKTAY / Kelkit / 1964 / Elektrikçi
- Abdullah Tayyip OLÇOK / Fatih / 1999 / Öğrenci
- Erol OLÇOK / Çorum / 1962 / Reklamcı
- Mehmet ORUÇ / Yüreğir / 1990 / Polis
- Ahmet ORUÇ / Yüreğir / 1990 / Polis
- Serhat ÖNDER / Almanya / 1975 / Serbest meslek
- Burhan ÖNER / Gürpınar / 1974 / Serbest meslek
- Ozan ÖZEN / Bolu / 1993 / Polis
- Özkan ÖZENDİ / Yeşilyurt / 1961 / Emekli memur
- İzzet ÖZKAN / Çankaya / 1983 / Kuaför
- Ahmet ÖZSOY / Amasya / 1967 / Türksat bina tesisleri direktörü
- Özcan ÖZSOY / Haymana / 1986 / Kozmetikçi
- Fikret Metin ÖZTÜRK / Rize / 1965 / Polis
- Erkan PALA / İstanbul / 1964 / Emekli
- Rüstem Resul PERÇİN / Yenimahalle / 1998 / İşçi
- Volkan PİLAVCI / Kırıkkale / 1980 / Şoför
- Cengiz POLAT / Sarıkaya / 1973 / Elektrikçi
- Emrah SAĞAZ / Çamoluk / 1989 / Serbest meslek
- Zeynep SAĞIR / Adıyaman / 1979 / Polis
- Şenol SAĞMAN / İstanbul / 1973 / Serbest meslek
- Mehmet Akif SANCAR / Ankara / 1971 / Polis
- Emrah SAPA / Korgan / 1987 / Kaynakçı
- Ramazan SARIKAYA / Malatya / 1963 / Serbest meslek
- Fatih SATIR / Sarıyer / 1988 / Serbest meslek
- Necati SAYIN / Yusufeli / 1954 / İnşaat mühendisi
- Mustafa SERİN / Balıkesir / 1969 / Polis
- Mete SERTBAŞ / Refahiye / 1967 / Muhtar
- Akın SERTÇELİK / İstanbul / 1975 / Serbest meslek
- Demet SEZEN / Ankara / 1985 / Polis
- Kader SİVRİ / Rize / 1974 / Şoför
- Mustafa SOLAK / Alaca / 1973 / Dekorasyoncu
- Turgut SOLAK / Balıkesir / 1979 / Polis
- Yakup SÜRÜCÜ / Erzurum / 1987 / Polis
- Mehmet Şefik ŞEFKATLİOĞLU / Şanlıurfa / 1967 / Tamirci
- Mehmet ŞENGÜL / Ankara / 1986 / Makine mühendisi
- Şuayip ŞEREFOĞLU / Rize / 1974 / Esnaf
- Ömer TAKDEMİR / Kazan / 1996 / İşçi
- Mustafa TECİMEN / Yayladağı / 1965 / Polis
- Türkmen TEKİN / Pütürge / 1964 / Satış temsilcisi
- Engin TİLBEÇ / Malatya / 2001 / Ögrenci
- Varol TOSUN / Niğde / 1972 / Polis
- Kemal TOSUN / Niğde / 1967 / Polis
- Yunus UĞUR / Seyhan / 1990 / Polis
- Samet USLU / Kadıköy / 1990 / Muhasebeci
- Hurşut UZEL / Kırıkhan / 1972 / Polis
- Mehmet Şevket UZUN / Elazığ / 1985 / Polis
- Hakan ÜNVER / Niğde / 1979 / Eczane teknisyeni
- İlhan VARANK / Of / 1971 / Akademisyen
- Ali Mehmet VUREL / Yozgat / 1974 / İşçi
- Mesut YAĞAN / Ankara / 1984 / Şoför
- Muhammet YALÇIN / Karaman / 1994 / Serbest meslek
- Mustafa YAMAN / Bartın / 1985 / İmam
- Oğuzhan YAŞAR / Erzurum / 1993 / Satış elemanı
- Seher YAŞAR / Ankara / 1992 / Polis
- Fahrettin YAVUZ / Of / 1980 / Serbest meslek
- Birol YAVUZ / Tokat / 1975 / Polis
- Alpaslan YAZICI / Bala / 1971 / Polis
- Beytullah YEŞİLAY / Saraykent / 1984 / İşçi
- Sevgi YEŞİLYURT / Alaçam / 1965 / Serbest meslek
- Halil İbrahim YILDIRIM / Bozova / 2001 / İşçi
- Gökhan YILDIRIM / Kırşehir / 1982 / Perdeci
- Muharrem Kerem YILDIZ / Beyoğlu / 1987/ Satış Temsilcisi
- İhsan YILDIZ / İstanbul / 1975 / Kaynakçı
- Mehmet YILMAZ / Haseki / 1971 / Grafiker
- Osman YILMAZ / Üsküdar / 1970 / Serbest meslek
- İbrahim YILMAZ / Akdağmadeni / 1991 / Sözleşmeli imam
- Hasan YILMAZ / Bektaş / 1972 / İşçi
- Yasin YILMAZ / Yozgat / 1981 / Serbest meslek
- Erkan YİĞİT / Tokat / 1981 / Esnaf
- Cennet YİĞİT / Antalya / 1993 / Polis
- Ümit YOLCU / Urfa / 1996 / Serbest meslek
- Hakan YORULMAZ / Kırıkkale / 1988 / Polis
- Ferdi YURDUSEVEN / Samsun / 1988 / Kurye
- Bülent YURTSEVEN / Iğdır / 1968 / Polis
- Yasin Bahadır YÜCE / Ankara / 1984 / Polis
- Edip ZENGİN / Erzurum / 1971 / Polis
15 TEMMUZ GAZİ İSİMLERİ
ABDULKADİR YAKUT
ABDULLAH AĞAYA
ABDULLAH ÇAY
ABDULLAH KOCA
ABDULLAH TURAN
ABDULMUTTALİP AZBAY
ADEM TUNOĞLU
ADVİYYE GÜL İSMAİLOĞLU
AHMET DEMİRCİ
AHMET ZİR
AHMET ZİYAÜDDİN KÖSELER
ALİ KARA
ALİ ÖBGE
ALİ TEKÇE
ARİF KILINÇ
ATANUR PETEK
AYDIN DENİZ
AYDIN ERTEK
AYHAN ÇELİK
AYHAN KAYALI
AYHAN TAŞDEMİR
AYLA AŞKIN
AZİZ BURAK SANCAK
AZİZ MAHMUT KAYACAN
BAHATTİN ELÇİOĞLU
BARIŞ TARKAN YÜKSELEN
BATUHAN ÇETİNER
BEDRİ AZBAY
BEKİR KÖRPE
BİLAL ATLIHAN
BOZKURT PEKDEMİR
BURAK KOCABAŞ
CEM CENGİZ ATO
CENGİZ ÖZDEMİR
CİHAN YILDIRIM
CUMA ZOR
CUMALİ İBİN
EKREM TUTUŞ
ENİS UYANIK
ENVER YEŞİLKAYA
ERCAN NEREDE
EREN ALTUN
ERHAN DERELİ
EROL BULUT
ERTUĞRUL BAYRAKTAR
EYÜP TEKİN
FAİK AYDIN
FATİH CAN ŞENÖZ
FERDİ DEMİR
FEYZULLAH AYDIN
FİKRET DAŞ
FURKAN ŞENTÜRK
HAKAN ÖZDOĞRU
HAKAN PEKİNCE
HALİT AY
HARUN ÖZKARCI
HARUN ÜNAL
HASAN YAKUP YAPIK
HAŞİM KERZON
HAYRİ GÜRBÜZ
HÜSEYİN AYKAN
İBRAHİM AKBALIK
İDRİS BAŞDAŞ
İLYAS DİRİN
İSMAİL ACUR
İSMAİL ÇELİK
İSMAİL GÜNGÖR
İSMET DOĞAN
İSMET EKER
İSMET ERDOĞAN
KADRİ HAKAN BÜYÜKDEMİRTAŞ
KANİ YEŞİLYURT
KEMAL ERKAN
KENAN EKŞİOĞLU
KIRMAN KOÇSAL
KUTBETTİN ÖMEROĞLU
MAHFUZ GÖL
MAHMUT TUNA
MEHMET ADANIR
MEHMET AKBUĞA
MEHMET ALİ HENDEK
MEHMET CEMALETTİN TÜL
MEHMET ÇELİK
MEHMET EMİN ERTAŞ
MEHMET KILIÇ
MEHMET ÖZER
MEHMET SALİH ODUNCU
MEHMET ŞİRİN İNANÇ
MEHMET TOLGA KUZU
MEHMET YAŞAR
MERVE KALAYCI
MESUD AKYÜZ
METİN KABA
MUHAMMED CİHAD AKKAYA
MUHAMMET ENES ÖZÜN
MUHAMMET FATİH ÜSTÜN
MUHARREM GÜNDOĞAR
MUHARREM GÜRBÜZ
MUHYETTİN AYAZ
MURAT CEYLAN
MUSTAFA ATLI
MUSTAFA FAKIOĞLU
MÜCAHİT KURT
NAZİFE TAŞCI
NEBAHAT TOPALOĞLU
NİHAT ALTIN
NURETTİN IŞKIN
NURİ AKYILDIZ
OMAR DARWICHAH
ONUR ESGİCİOĞLU
ORKHAN ALAKBAROV
OSMAN GÜL
ÖMER DONDURMA
ÖMER FARUK AKSU
ÖMER FARUK ÇAKALLI
ÖMER FARUK GÜLBAŞ
ÖMER TAŞKESER
ÖNDER SOLUK
ÖZCAN AYBEK
RAMAZAN BAYRAK
RAMAZAN ÇELİK
RAMAZAN NEREDE
RIZA DEMİR
SAMİ İZMİTLİ
SEBAHATTİN ÇELİK
SEBAHATTİN DUYAR
SEFER ÖZKARLIOĞLU
SELAHATTİN AYYILDIZ
SELAHATTİN DALKILIÇ
SERDAR GERGİN
SERVET ACUN15 TEMMUZ GAZİSİ132SEVAL TAYLAN
SEYİT MESUT ÇİÇEK
SİNAN AĞIRMAN SİNAN TOPALOĞLU
SİNAN TÜRKEN
ŞERİFE ÖZKARA
TEOMAN KANBUR
UFUK ALBAYRAK
UFUK KÜPELİ
ÜNAL ÇALIK
ÜVEYS KAREN AYVAZ
VAHİT DURGUT
YAKUP PAMUK
YASİN ŞEKERCİ
YILMAZ AŞIK
ZAFER İPEK