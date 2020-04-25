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25.04.2020 - 10:53 | | DHA

156 yıllık ramazan geleneği yaşatılıyor

Amasya’da, 156 yıldır yaşatılan gelenekle ramazan ayında iftar ve sahur vakitlerinde tarihi Harşena Kalesi'nde belediye bandosu konser verdi.

156 yıllık ramazan geleneği yaşatılıyor

Amasya Belediye bandosu, ramazan ayında 300 metre yükseklikteki Harşena Dağı'nda, kent merkezinden duyulacak şekilde iftar öncesi konser verdi. 156 yıldır devam eden gelenekle, bando ekibi marşlar çaldı.

Bando Şefi Hakan Dinçer, geleneği yaşattıklarını belirterek, "Bu yıl ramazanımız buruk geçecek ama biz halkımıza neşeli güzel marşlar ve oyun havalarını üstü açık otobüsümüzle icra edeceğiz. Amasya halkımız evde kalsın, biz onların isteklerini icra edeceğiz. Ramazan geldiği zaman akla ilk gelen bando ve top geleneği oluyor. Bu bando geleneği de 156 yıllık bir etkinlik” dedi.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı da, "Bu gelenek Mutasarrıf Ziya Bey tarafından başlatılmış. Yani iftar saatinin bildirilmesi ve yine sahur saatinin bildirilmesi maksadıyla bu sene 156'ncı yılını tekrar burada kutluyoruz" diye konuştu. 

Amasya Mutasarrıfı Ziya Paşa tarafından 1864 yılında iftar ve sahur vakitlerini kent sakinlerine duyurmak üzere kullanılmaya başlanan ramazan topu, Belediye Başkanı Mehmet Sarı tarafından ateşlendi. 

Komşu evlerde 2 dakika farkla iftar açıyorlarSamsun’un Ambartepe ile Ordu’nun Şenbolluk Mahallelerinde oturanlar kapı komşusu olmasına rağmen iftarlarını ikişer dakika farkla açıyor. Bir adımla il değiştiren mahalleliler, bölgede 2 cami olduğundan dolayı kimi zaman ezan seslerinin karışsa da, bu duruma artık alıştıklarını belirtiyor.
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