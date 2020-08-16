16 Ağustos korona tablosu yayınlandı - Bakan Koca açıkladı: Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son günlerde yükselme eğilimi gösteren koronavirüs ile ilgili 16 Ağustos Pazar tablosunu bu akşam açıklayacak. İşte yurt genelindeki vatandaşlarımızın her gün heyecanla beklediği günlük tablonun son ayrıntıları...



TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?



(16 AĞUSTOS PAZAR)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 65.956

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.192

BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 19

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 997

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 5.725.242

TOPLAM VAKA SAYISI: 249.309

TOPLAM CAN KAYBI: 5.974

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 230.969











RUSYA'DAN BİR AŞI AÇIKLAMASI DAHA! BAŞARILI...

Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Covid-19 aşısının bulunduğunu müjdelemesinin ardından aşı ile ilgili kamuoyuna yeni bilgiler aktarılmaya devam ediliyor. Önce Rusya’daki sağlıkçılara uygulanacağı duyurulan aşının sivil halka ne zaman uygulanacağı ile ilgili soru işaretlerini gideren Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü Direktörü Aleksandr Gintsburg net bir tarih verdi.



Putin’in ‘Sputnik-V’ adı ile duyurduğu aşının aşamalar ile halka uygulanacağını söyleyen Gintsburg, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatı doğrultusunda ilacın üretim kapasitesinin arttırılması yönünde maddi destek sağlanarak kapasite artırımına gidiliyor. Aşının sivillere uygulanması 3 aşamada gerçekleşecek. Aşı üretimi devam ederken kaydı bulunanlara aşı uygulanacak. Bu süreç 7 ile 10 gün arasında gerçekleşecek. Üretilen fazla aşılar ise halka uygulanacak. Bu ise 3 hafta ile 1 ayı bulabilir” dedi.

"BAŞARILI SONUÇLAR ALINIYOR"



Geçtiğimiz hafta içinde ilk parti üretiminin tamamlandığını hatırlatan Gintsburg, aşıda başarılı sonuçlar alındığını ve hasta olan genç bir kıza uygulanan aşıdan sonra genç kızın bağışıklık sisteminde gelişim olduğunu, bu hastanın kendini iyi hissettiğini ve yüksek oranda antikorlar kazandığını ifade etti. Aşının tescilinden sonra hükümetin yasal düzenlemelere devam ettiğini söyleyen Gintsburg, üretimde ise maksimum vardiya sistemine geçildiğini söyledi. Gintsburg ayrıca aşının tamamıyla halka uygulanma süresinin 6 ay içerisinde gerçekleştirilmesinin planlandığını duyurdu.

YAKLAŞIK 5 BİN VAKA DAHA



Rusya’da son 24 saatte 4 bin 969 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 922 bin 853’e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 68 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 15 bin 685’e ulaştığını açıkladı.