16 yaşındaki genç, elinde içki şişesiyle baygınlık geçirdi!

Adapazarı Semerciler Mahallesi Çark Caddesi’nde, elinde içki şişesiyle yürüyen genci görenler durumu polise bildirdi. Polis ekiplerince durdurulan ve 16 yaşında olduğu tespit edilen B.D., kimlik kontrolü sırasında baygınlık geçirdi.
Olay yerine çağırılan 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan B.D., tedaviye alındı.
İstanbul'da yeşil alan kalmadı! Koronavirüste şok tabloCNN Türk spikeri Göksu Öngören Özgür, İstanbul'daki HES uygulamasındaki kırmızı alanları yorumladı. Dikkat çeken ilçeleri açıklayan Özgür, İstanbul'da yeşil alanın olduğu bölgelerde yaşamın olmadığını her yerin kıpkırmızı olduğunu söyledi.