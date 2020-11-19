MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 16 yaşındaki genç, elinde içki şişesiyle baygınlık geçirdi!
ABONE OL
19.11.2020 - 14:34 | | DHA

16 yaşındaki genç, elinde içki şişesiyle baygınlık geçirdi!

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde, elinde içki şişesiyle gezen B.D. (16 ), baygınlık geçirdi. B.D. hastaneye kaldırıldı.

16 yaşındaki genç, elinde içki şişesiyle baygınlık geçirdi!

Adapazarı Semerciler Mahallesi Çark Caddesi’nde, elinde içki şişesiyle yürüyen genci görenler durumu polise bildirdi. Polis ekiplerince durdurulan ve 16 yaşında olduğu tespit edilen B.D., kimlik kontrolü sırasında baygınlık geçirdi.

Olay yerine çağırılan 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan B.D., tedaviye alındı. 

İstanbul'da yeşil alan kalmadı! Koronavirüste şok tabloCNN Türk spikeri Göksu Öngören Özgür, İstanbul'daki HES uygulamasındaki kırmızı alanları yorumladı. Dikkat çeken ilçeleri açıklayan Özgür, İstanbul'da yeşil alanın olduğu bölgelerde yaşamın olmadığını her yerin kıpkırmızı olduğunu söyledi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Yusufeli'nde feci kaza! Otomobil paramparça oldu

Son dakika... Yusufeli'nde feci kaza! Otomobil paramparça oldu

Araba sahiplerini ilgilendiriyor! Yüzde 25 indirim ve...

Araba sahiplerini ilgilendiriyor! Yüzde 25 indirim ve...

Trump'ın kararı ABD’yi karıştırdı

Trump'ın kararı ABD’yi karıştırdı

Son dakika... İstanbul'da yeşil alan kalmadı! Koronavirüste şok tablo

Son dakika... İstanbul'da yeşil alan kalmadı! Koronavirüste şok tablo

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet