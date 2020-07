Corona virüs tablosu (18 Temmuz) Bakan Koca tarafından açıklandı! Korona virüs günlük vaka ve can kaybı sayısı son durum

Korona tablosu yayımlandı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından 11 Mart tarihinden bu yana her gün vaka ve can kaybı sayılarını yayımlıyor. Normalleşme sürecinin başlamasının ardından artan vaka sayıları son dönemde artmaya başlamıştı. 1500'lere kadar artış gösteren korona virüs vaka ve can kaybı sayıları son dönemde 1000'li sayıların altına indi. Korona virüs vaka sayılarının 1000'li rakamlarının altına inmesinin ardından uzmanlar vaka sayılarının daha da düşük olması gerektiği açıklamasında bulundu. İşte korona virüs vaka ve can kaybı sayıları

Bugün açıklanan korona tablosunda 40.943 test yapılırken 918 yeni tanı koyuldu. 17 vatandaşımız hayatını kaybederken 1.179 hasta sağlığına kavuştu.