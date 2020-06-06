18 yaş altı izin günleri ne zaman? 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

Corona virüs salgını nedeniyle büyükşehirlerde uygulanan sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu uygulanmadı. Milyonlarca vatandaş ise 18 yaş altı çocuklar için de yasak kalktı mı öğrenmek istiyor.

18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Sokağa çıkma yasağı 18 yaş altı gençler için devam ediyor. 0-18 yaş arasındakiler çarşamba ve cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek. Ayrıca aileleriyle şehiriçi-şehirlerarası yolculuk yapabilecek, tatile veya yazlığa gidebilecekler. Ailesiyle birlikte tatile gidenler için otel alanı ev sayılacak.

Söz konusu sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.