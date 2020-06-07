0-18 yaş sokağa çıkma izin günleri ne zaman, hangi saatler arasında? Çocuklar ve gençler hangi günler sokağa çıkabiliyor?

18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman sorusu vatandaşlar tarafından sıkça araştırma konusu olmaya devam ediyor. 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen kabine toplantısında alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Bu kapsamda 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının 18'e düşürüldüğü ve iki grup halinde gerçekleştirilen izin günlerinin de bu kapsamda iki güne çıkarıldığı duyurulmuştu. Açıklamaların ardından geçtiğimiz hafta Çarşamba ve Cuma günleri iki gün süreyle dışarda vakit geçiren 18 yaş altı çocuklar ve gençler sokağa çıkma izinlerinin günlerini ve saatlerini araştırmaya devam ediyor. Peki 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman son bulacak?

18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN HANGİ GÜNLER?

18 yaş altı bireyler Çarşamba ve Cuma günleri 14:00 ile 20:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Önümüzdeki hafta içerisinde izin günleri 10-12 Haziran olarak belirlendi. Herhangi bir değişiklik olmazsa çocuklar ve gençler 10 Haziran Çarşamba ve 12 Haziran Cuma günleri 6 saat süre ile sokağa çıkabilecek

18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN SONA ERECEK?

18 yaş altı sokağa çıkma yasağının ne zaman sona ereceğine ilişkin henüz net bir açıklama yapılmazken vaka sayılarının 500'lü rakamların altına inmesinin ardından Bilim Kurulu ve Kabine toplantılarında alınan kararlar neticesinde sonlandırılabileceği tahmin ediliyor.