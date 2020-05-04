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04.05.2020 - 10:12 |

19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? 16-17-18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı, 4 gün yasak gelecek mi?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na kısa bir süre kaldı. Corona virüs nedeniyle çeşitli önlemler alınıyor. 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı yapılıp yapılmayacağı ise merak ediliyor. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Kabine toplantısı gerçekleştirilecek. Bugün 19 Mayıs konusunun toplantıda görüşülmesi bekleniyor. Peki 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? 16-17-18-19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı?

19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? 16-17-18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı, 4 gün yasak gelecek mi?

19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün Kabine toplantısı yapılacak. Toplantıda 19 Mayıs konusunun görüşülmesi bekleniyor. 19 Mayıs'ın bu sene salı gününe dek gelmesinden dolayı hafta sonundan başlayıp salı günü sonuna kadar sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı araştırılıyor. Peki 16-17-18-19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte detaylar...

 19 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Kıvanç El'in haberine göre, toplantıda Oktay’ın tüm bakanlıklardan aldığı bilgi ve çalışmalarla son halini verdiği “Normalleşme Planı” da görüşülecek. AVM’lerin kademeli açılması, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı içine alan 16-17-18-19 Mayıs’ta dört günlük ve Ramazan Bayramı boyunca 23-24-25-26 Mayıs’ta 4 günlük sokağa çıkma yasağı getirilmesi konuları da ele alınacak. Kabine’de ayrıca ekonomide alınan önlemlerin yansımaları ve yeni önlemler ile Suriye ve Libya’daki gelişmeler de değerlendirilecek. Toplantı sonrası Erdoğan, yeni kararları açıklayacak.

19 MAYIS NE ZAMAN?

Bu sene 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, salı gününe denk geliyor?

İzmir'deki çekirgelerin Güneydoğu'dan geldiği açıklaması tartışma yarattıİzmir'in Tire Ziraat Odası Başkanı Halil İbişoğlu'nun Akarca Ovası'nı istila eden çekirgeler ile ilgili, "Bu çekirgeler henüz yumurta aşamasındayken Güneydoğu Bölgesi'nden gelen tarım işçileri ile birlikte ilçemize geldi" söylemi tartışma yarattı. Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, çekirge yumurtalarının insanlarla başka bir bölgeye taşınıp büyük ölçüde bir istila meydana getirmesinin bilimsel mantığa aykırı bir durum olduğunu söyledi.
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