19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? 16-17-18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı, 4 gün yasak gelecek mi?

19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün Kabine toplantısı yapılacak. Toplantıda 19 Mayıs konusunun görüşülmesi bekleniyor. 19 Mayıs'ın bu sene salı gününe dek gelmesinden dolayı hafta sonundan başlayıp salı günü sonuna kadar sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı araştırılıyor. Peki 16-17-18-19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte detaylar...

19 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Kıvanç El'in haberine göre, toplantıda Oktay’ın tüm bakanlıklardan aldığı bilgi ve çalışmalarla son halini verdiği “Normalleşme Planı” da görüşülecek. AVM’lerin kademeli açılması, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı içine alan 16-17-18-19 Mayıs’ta dört günlük ve Ramazan Bayramı boyunca 23-24-25-26 Mayıs’ta 4 günlük sokağa çıkma yasağı getirilmesi konuları da ele alınacak. Kabine’de ayrıca ekonomide alınan önlemlerin yansımaları ve yeni önlemler ile Suriye ve Libya’daki gelişmeler de değerlendirilecek. Toplantı sonrası Erdoğan, yeni kararları açıklayacak.

19 MAYIS NE ZAMAN?

Bu sene 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, salı gününe denk geliyor?