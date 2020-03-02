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02.03.2020 - 11:58 | | DHA

1'inci derece sit alanında define kazısı! Gözaltına alındılar

Kütahya’da, birinci derece sit alanında yer alan tümülüste kaçak kazı yaptığı belirlenen 7 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin define bulmak için tümülüs içerisinde 10 metre uzunluğunda 5 metre derinliğinde çukur açtıkları tespit edildi.

1'inci derece sit alanında define kazısı! Gözaltına alındılar

Kütahya Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aslanapa ilçesindeki birinci derece sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Karadiğin köyü mevkisindeki tümülüse giden jandarma ekipleri, define bulmak amacıyla kazı yaptığı belirlenen A.A., M.K., M.Ş., T.A., H.S, A.R. ve O.N.'yi suçüstü yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından  Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Şüphelilerin kazı alanında ve araçlarında yapılan aramalarda 1 adet sikke, jeneratör, dedektör, hilti, murç, 3 kazma, 3 kürek, çekiç, 9 adet fener, 2 adet metre, 2 adet demir çubuk, 5 adet bakır çubuk, 50 metre uzunluğunda seyyar elektrik kablosu, 5 adet alüminyum kelepçe, 5 litre benzin,  1 top inşaat teli ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince kaçak kazı yapılan alanda yapılan incelemede ise şüphelilerin define bulmak için tümülüs içine 10 metre uzunluğunda 5 metre derinlikte çukur açtıkları tespit edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

 

 

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