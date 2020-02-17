2.3 milyon kişi, kan bağışıyla hayat verdi

Hüküm süren kış koşulları nedeniyle azalan kan stokları için Türk Kızılay, tüm Türkiye’de “İyi ki Varsın Kan Dostum” kampanyası başlattı. Her 4 saniyede, 1 ünite kana ihtiyaç duyulan Türkiye’de her gün yaklaşık 9 bin insanın kaderini kan bağışında bulunanlar belirliyor. Geçen yıl 2 milyon 300 bin bağışçı, 2 milyon 809 bin 237 ünite kan bağışı yaptı. Kan bağışı sayısı 2018’e göre yüzde 9 artış gösterdi. 2018’de 258 bin 263 olan kadın bağışçı sayısı, 2019 yılında 129 bin 933 kişi artarak 388 bin 196 oldu.

Bağışçıların yüzde 83’ünü erkekler, yüzde 17’sini de kadınlar oluşturdu. Geçen yıl kan bağışında bulunanların yüzde 33’ü lise, yüzde 23’ü lisans, yüzde 17’si ilkokul, yüzde 13’ü ortaokul, yüzde 10’u ön lisans, yüzde 3’ü de yüksek lisans muzunu ve doktora yapanlardan oluştu.

Bağışçıların mesleklere göre dağılımı da belli oldu. Bağışçıların yüzde 27’si serbest meslek, yüzde 20’si öğrenci, yüzde 13’ü işçi, yüzde 8’i asker ve memur, yüzde 12’si ev hanımı, emekli, öğretmen ve şoför, yüzde 2’sini de esnaf oluşturdu.

Kök hücre

TÜRKÖK Projesi kapsamında 13 Ağustos 2014 tarihinde başlatılan ‘Kök Hücre Bağışçısı’ kazanım çalışmaları da devam ediyor. Altı yıldır devam eden çalışmalar sonunda 666 bin 809 kök hücre bağışçısı kazanıldı. Kök hücre bağışlayanların yüzde 44’nü kadınlar, yüzde 56’sını erkekler oluşturdu.

7/24 kan verebilirsiniz

Türkiye’nin kan ihtiyacının yüzde 90’ını gönüllülerden aldığı kan bağışları ile karşılayan Türk Kızılay, alınan kanlara dünya standartlarında testler uygulamanın yanında, aynı zamanda kan bağışlarını eritrosit, trombosit ve plazma olarak ayrıştırarak hastanelere teslim ediyor. Kan bağışı için Kızılay’a gelen bir kişi, kan bağış formunu doldurup, doktor kontrolünden geçtikten sonra yaklaşık 15 dakika içerisinde kan bağışını yapabiliyor. Kızılay, bölge kan merkezleri, kan bağış merkezleri ve mobil kan bağış araçları ile her gün ortalama 350 noktada, 10 bin ünite kan bağışı alıyor. Bağışlar Türkiye’nin referans laboratuvarları da olan Kızılay laboratuvarlarında testlerden geçirilip, bileşenlerine ayrılarak 1300’e yakın hastaneye 7 gün 24 saat esasına göre ulaştırılıyor. Kızılay bunun yanı sıra TÜRKÖK projesi kapsamında donör olmak isteyenlere de hizmet veriyor.

180 bin kök hücre

Babasından nakledilen ilikle hayata tutunan Öykü Arin Yazıcı, Milliyet gazetesi kök hücre bağış kampanyası düzenlemişti. Kampanyayla yapılan bağışlar Türk Kızılay’ın son verilerine de yansıdı. Kök hücre bağışçılarının sayısı ayda 15 bini geçmezken kampanyanın başlatıldığı Aralık 2018’de kök hücre bağışçı sayısı 23 bin 908 yükseldi. Geçen yılın ocak ayında 60 bin 505, şubat ayında 38 bin 485, mart ayında 35 bin 95, nisan ayında 24 bin 777 kök hücre bağışı gerçekleşti. Öykü Arin için başlatılan kök hücre bağış kampanyası ile 5 ayda 180 binden fazla bağışçı kazanıldı.