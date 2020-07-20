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20.07.2020 - 18:07 |

20 Temmuz Korona tablosu açıklandı - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Koca yayınlandı

Her gün büyük bir merakla beklenen coronavirüste son durum ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 20:25 itibariyle 20 Temmuz Pazartesi gününe ilişkin koronavirüs tablosunu yayınladı. İşte büyük bir merakla araştırılan günün tablosu ile ilgili ayrıntılar...

20 Temmuz Korona tablosu açıklandı - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Koca yayınlandı

Sağlık Bakanı Fahretin Koca, 20 Temmuz koronavirüs tablosunu bu akşam açıkladı. Gün itibariyle yayınlanan son tabloya göre; test sayısının toplamda 4,5 milyona yaklaştığı, toplam vaka sayısı ise 220.572'ye ulaştığı belirtildi. 17 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiği açıklanırken toplam iyileşen sayısı ise 203.002 olarak duyuruldu...

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 

(20 TEMMUZ PAZARTESİ)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 43.404

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 931

BUGÜNKÜ CAN KAYBI:  17

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 992

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 4.316.781

TOPLAM VAKA SAYISI: 220.572

TOPLAM CAN KAYBI: 5.508

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 203.002

20 Temmuz Korona tablosu açıklandı - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi - Sağlık Bakanı Koca yayınlandı





COVID-19 OTO PAZARLARINI ETKİLEDİ!

Sağlık Bakanlığı otomobil satışı yapılan, açık hava oto pazarlarında, alınması gereken tedbirleri açıkladı.

Oto pazarı alanına alınacak kişi sayısı, müşteri ve satıcı dahil her 4 metrekareye "bir kişi" olacak şekilde planlanacak. Maske takmak zorunlu, girişlerde de ateş ölçümü yapılacak.

Rehbere göre satılacak araçlar arasında, en az 2 metre mesafe olması gerekiyor. Görevli bir personel, kurallara uyulup uyulmadığını denetleyecek.

AŞIDA SON DURUM!

Tıp dergisi Lancet, Oxford Üniversitesi'nin bulduğu ve Astrazeneca şirketiyle işbirliğine gittiği koronavirüs aşısının sonuçlarını yayınladı.

Buna göre, AZD1222 adı verilen aşı kabul edilebilir düzeyde güvenli ve 1077 kişinin katıldığı deneyler Covid-19'a karşı bağışıklık yarattığını gösteriyor.

Saygın tıp dergisi, aşının antikor üretimini hızlandırdığını ve ciddi bir yan etkiye yol açmadığını belirtti. Ancak yine de kesin sonuçlar için daha geniş çaplı deneylerin yapılması gerektiği vurgulanıyor.

Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği aşı, daha önce de Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından en öndeki aday olarak gösterilmişti.

 

 

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