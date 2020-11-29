20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hafta sonu geçerli mi? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri kaçta?

81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 20 yaş altı vatandaşları da yakından ilgilendiriyor. Hem hafta içi hem de hafta sonu dışarı çıkmaları kısıtlanan 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma yasağı saatleri kaçta? Bugün günlerden Pazar olması nedeniyle 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hafta sonu geçerli mi sorusu yoğun ilgi görüyor. İşte tüm merak edilen soruların yanıtları...

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HAFTA SONU GEÇERLİ Mİ?

20 yaş altı vatandaşlar için hafta sonu da sokağa çıkma yasağı kısıtlaması uygulanıyor.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

20 Yaş altı vatandaşlar gün içinde 13:00-16:00 saatleri arasında dışarı çıkabiliyor. Diğer saatlerde dışarı çıkmak yasak oluyor.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.