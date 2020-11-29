MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hafta sonu geçerli mi? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri kaçta?
ABONE OL
29.11.2020 - 11:45 |

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hafta sonu geçerli mi? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri kaçta?

20 yaş altı vatandaşlar sokağa çıkma yasağı hakkında bilgi almak için arayışa geçti. Hafta içi gün içinde belirlenen saatler dışında dışarı çıkamayan 20 yaş altı vatandaşlar, bu kuralın hafta sonu geçerli olup olmadığını araştırıyor. Koronavirüs vakalarının artmasını engelleme amaçlı alınan kararlardan sadece biri olan 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? İşte dikkat edilmesi gereken saatler...

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hafta sonu geçerli mi? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri kaçta?

81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 20 yaş altı vatandaşları da yakından ilgilendiriyor. Hem hafta içi hem de hafta sonu dışarı çıkmaları kısıtlanan 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma yasağı saatleri kaçta? Bugün günlerden Pazar olması nedeniyle 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hafta sonu geçerli mi sorusu yoğun ilgi görüyor. İşte tüm merak edilen soruların yanıtları...

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HAFTA SONU GEÇERLİ Mİ?

20 yaş altı vatandaşlar için hafta sonu da sokağa çıkma yasağı kısıtlaması uygulanıyor.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

20 Yaş altı vatandaşlar gün içinde 13:00-16:00 saatleri arasında dışarı çıkabiliyor. Diğer saatlerde dışarı çıkmak yasak oluyor.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.

 

Kadıköy’de eğlence mekanına gece baskınıKadıköy’de polis ekipleri korona virüs kısıtlamalarına rağmen gece saatlerinde açık olan bir eğlence merkezine baskın düzenledi. Ekipler mekanda bulunan 103 kişiye toplamda 324 bin lira cezai işlem uyguladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

30 bin TL'lik hırsızlık! Alarma aldırış etmeden soydular

30 bin TL'lik hırsızlık! Alarma aldırış etmeden soydular

Yasak başlıyor...Son iki gün! Yapan ceza öder

Yasak başlıyor...Son iki gün! Yapan ceza öder

Korona partisine şok baskın!

Korona partisine şok baskın!

Laodikya'da 2 bin yıllık rahip başı heykeli bulundu!

Laodikya'da 2 bin yıllık rahip başı heykeli bulundu!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet