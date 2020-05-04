20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu? Ne zaman kalkacak? Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı öncesi bu soru binlerce genç tarafından soruluyor. Son gelişmeler heyecanla bekleniyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

20 YAŞ ALTINA İZİN YOK!

Kabine’de merakla beklenen 20 yaş altına ve 65 yaş üstündeki vatandaşların belli gün ve saatlerde sokağa çıkma kısıtlamasının esnetilmesine dönük talep de değerlendirilecek. Bilim Kurulu’nun çoğunluk kararıyla buna sıcak baktığı ve 65 yaş üzeri vatandaşların egzersiz yapmasının önemine dikkat çektiği ifade ediliyor. 21 Mart’tan bu yana evden çıkmaları yasak olan 65 yaş üzerindeki vatandaşlara bu nedenle belli saat aralıklarında olmak ve evin bulunduğu bölgeler olmak kaydıyla sokağa çıkma izni verilmesi bekleniyor. 20 yaş altına ise “şu aşamada” bir izin olmayacağı kaydediliyor.