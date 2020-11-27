20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı, 65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri...

Cumartesi 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı olacak mı? Covid-19 pandemisi nedeniyle hareketliliği azaltmak adına tedbirler yeniden gündeme geldi. Hafta sonları geçerli olan sokağa çıkma kısıtlamaları ise insanları merakta bıraktı. 28 - 29 Kasım hafta sonu sokağa çıkma yasağından muaf olanlar İçişleri Bakanlığı tarafından duyurulmuştu. İşte, ayrıntılar...

20 YAŞ ALTINA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Koronavirüs önlemleri ile 20 Kasım Cuma saat 20:00 itibariyle geçerli olmaya başlayan kısıtlamalar, 28 - 29 Kasım'da da devam edecek. Buna göre, tüm illerde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlar gün içerisinde 10:00 ile 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar ise (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ile 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.'' ifadeleri yer verildi.

20 YAŞ SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI İSTİSNALARI

Genelge kapsamında 20 yaş altı sokağa çıkma yasağından muaf olanlar hakkında;

* ''Bazı üniversitelerde teknik eğitim veren mühendislik fakültesi/tıp fakültesi gibi bölümlerde yüz yüze eğitim devam etmektedir. Bu yaş grubundaki öğrencilere durumlarını belgelemeleri amacıyla üniversite yönetimince ders programını gösterir şekilde özel bir belge verilecek olup, bu belgenin gerektiğinde ibrazı ile 20 yaşın altındaki öğrenciler bu yaş grubu için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaktır.

20 yaş altı profesyonel veya milli sporcular, profesyonel veya milli sporcu olduklarını belgelemeleri kaydıyla sportif faaliyetleri (müsabaka, antrenman, bu amaçlarla seyahat vb.) kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaktır.''

* ''20 yaş altı gençler ve çocuklarımız 30.05.2020 tarih ve 8558 sayılı Genelgemizde belirlenen çerçeve içerisinde yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabileceklerdir.'' ifadeleri yer aldı.

65 YAŞ ÜZERİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

65 yaş üzeri kişilerin 10:00 ile 13:00 arası sokağa çıkma saatleri hafta sonu için de geçerli olacak. Bu yasakların çeşitli istisnaları da söz konusu.

65 YAŞ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İSTİSNALARI

* 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 20.05.2020 tarih ve 8206 sayılı Genelgemiz çerçevesinde ancak Seyahat İzin Belgesi almaları koşuluyla şehirlerarası seyahat edebilecek olup her türlü şehirlerarası toplu ulaşım aracına (uçak, otobüs, tren, vapur vb.) ilişkin bilet satış sürecinde Seyahat İzin Belgesinin alınmış olması şartı aranacaktır.

* Genelge ile gün içerisinde 10:00 ile 13:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan iş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz edenler istisna tutulduğundan yukarıda adı geçen meslekleri icra eden 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız kısıtlamadan muaftır.