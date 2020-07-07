MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 20 yaşındaki Erol evinin önünde ölü bulunmuştu! 4 kişi gözaltına alındı
ABONE OL
07.07.2020 - 13:36 | | DHA

20 yaşındaki Erol evinin önünde ölü bulunmuştu! 4 kişi gözaltına alındı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde Erol S.'nin (20), evinin önündeki bahçede başından tabancayla vurulmuş cansız bedeni bulundu. İntihar ettiği düşünülen Erol S.'nin ölümüyle ilgili 1'i çocuk 4 kişi, gözaltına alındı.

20 yaşındaki Erol evinin önünde ölü bulunmuştu! 4 kişi gözaltına alındı

Olay, 3 gün önce, ilçeye bağlı Kayabaşı Mahallesi 3142. Sokak'ta meydana geldi. Mahalleli, silah sesi üzerine polise ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, evinin önündeki bahçede Erol S.'nin başından tabancayla vurulmuş cansız bedenini buldu. Olay yerinde yapılan inceleme sonrası Erol S.'nin cesedi, hastane morguna kaldırıldı.

Polis, intihar ettiği sanılan Erol S.'nin ölümüyle ilgili çalışma başlattı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Erol S.'nin ölümüyle ilgili Y.Y. (17),  İ.Ç. (20), S.Ç. (34) ve M.Ç. (30), dün akşam operasyonla gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan 4 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

 

 

Sultangazi'de yürek sızlatan olay! Havasızlıktan öldülerSultangazi'de, Anadolu'dan kapalı kasa kamyonetlerle getirilen 4 kurbanlık havasızlıktan öldü. Kurbanlıkların 2'si ise ölmek üzereyken sahipleri tarafından sokak ortasında kesildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Survivor finali ne zaman? Survivor finalinde büyük sürpriz

Survivor finali ne zaman? Survivor finalinde büyük sürpriz

Yüz binlerce çalışanı kapsıyor! O paraları faiziyle geri ödersiniz...

Yüz binlerce çalışanı kapsıyor! O paraları faiziyle geri ödersiniz...

CHP'de kurultay kulisleri hareketli

CHP'de kurultay kulisleri hareketli

MSÜ 2. aşaması ne zaman 2020? MSÜ tercihleri ne zaman açıklanacak?

MSÜ 2. aşaması ne zaman 2020? MSÜ tercihleri ne zaman açıklanacak?

Sıradaki Haber