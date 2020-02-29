200’den fazla rejim hedefi bombalandı

Rusya destekli Suriye Rejim Ordusu’nun havadan ve karadan yaptığı saldırılar sonucu İdlib kırsalında 33 Mehmetçik şehit oldu, 32 asker de yaralandı. Türkiye’yi yasa boğan saldırının ayrıntıları ortaya çıktı. Türkiye’nin İdlib’de rejime geri çekilmesi için tanıdığı sürenin dolmasına 48 saat kala hava ve kara saldırılarının gerçekleşmesi dikkat çekti.

Rusya’nın hava desteğini sağladığı rejim, önceki gün öğle saatlerinde İdlib’in güneyindeki Cebel Zaviye’ye bağlı Baylun köyüne intikal halinde olan TSK unsurlarına hava saldırısı düzenledi. Çeşitli kaynaklardan edinilen bilgiye göre; hava ve karadan saldırıların sürmesi üzerine, bir grup asker, köy yakınlarındaki bir binaya mevzilendi. Ancak, ilerleyen dakikalarda savaş uçakları tarafından bu bina da vuruldu. Güdümlü ve beton delici füzelerle vurulan bina çöktü, askerler göçük altında kaldı. Saldırının ardından İdlib’deki bir TSK konvoyu bölgeye hareket etti.



Ambulansı vurdular



Şehit ve yaralıları tahliye etmek için bölgeye giden, içinde ambulansların bulunduğu bu askeri konvoy da savaş uçaklarınca vuruldu. Yaralı askerler ve şehitlerin naaşları, bölge halkı, Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu unsurlarınca enkazdan çıkarıldı. Rejimin hava ve karadan yoğun bombardımanı sebebiyle, bölgedeki yaralı ve şehitler saldırıdan ancak 3-4 saat sonra Türkiye sınırına getirilebildi. Şehit askerlerin çoğunluğunun 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı personeli olduğu ve Şırnak’tan İdlib’e görevlendirmeyle geldiği öğrenildi. Hatay’da tedaviye alınan yaralı 32 askerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



33 şehidin verildiği İdlib saldırısı, son yıllarda TSK’nın sınır dışında tek seferde verdiği en büyük kayıp olarak kayıtlara geçti.



Konvoy imha edildi



Öte yandan dün TSK, rejimin en büyük askeri üslerinden biri olan Cisr eş Şugur güneyindeki Jurin üssünü, havadan F-16’lar ile karadan da uzun menzilli füzelerle vurdu. M5 otoyolunda da bir rejim konvoyu imha edildi.



F-16’lar uzun menzilli mühimmatla vurdu



Saldırıyla birlikte TSK’nın İdlib ve Halep kırsalındaki birlikleri, rejim mevzilerini misliyle yoğun bombaladı. Karadan Fırtına obüsleri, çok namlulu roketatar ve topçu atışlarıyla; havadan SİHA ve savaş uçakları hassas güdümlü füzelerle nokta atışı yaptı. Edinilen bilgiye göre, İHA’lar İdlib hava sahasında işaretleme yaptı ve koordinatları SİHA ile sınırda havada bekleyen F-16’lara bildirdi. SİHA’lar İdlib kırsalında, Türk savaş uçakları ise, İdlib hava sahasına girmeden, uzun menzilli hassas güdümlü mühimmatlarla rejim hedeflerini vurdu. Rejim hedeflerinin vurulma anları insansız hava araçlarıyla görüntülendi. Yetkililerin medya ile de paylaştığı görüntülerde, rejime ait zırhlı araç konvoylarının, hareketli unsurların, karargâh ve cephanelik olarak kullanılan merkezlerin vurulma anları

yer aldı.





Akar ve komutanlar sınırda

Olayın haber alınmasının hemen ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen 6 saatlik “Güvenlik Zirvesi”’ne katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sabaha karşı beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Suriye sınırına gitti. Saat 04.00 sularında İdlib’deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Hatay’daki Taktik Komuta Yeri’ne geçen Akar, İdlib’deki rejim hedeflerine yönelik kara ve hava destek vasıtalarıyla gerçekleştirilen operasyonu bizzat sevk ve idare etti. Akar, yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:



“Bu hava saldırıları sırasında ambulanslar dahi vurulmuştur. Ayrıca bu saldırı sırasında birliklerimizin etrafında hiçbir silahlı grubun bulunmadığını belirtmek isterim. Hain saldırı sonrasında uçak, SİHA ve kara ateş destek vasıtalarımızla derhal 200’den fazla rejim hedefi ağır şekilde ateş altına alınmıştır. Bu atışlar sonucunda 5 helikopter, 23 tank, 10 zırhlı araç, 23 çeşitli cins ve çapta top ve obüs, 5 mühimmat kamyonu, bir SA-17, bir SA-22 hava savunma sistemi, 3 mühimmat deposu, 2 malzeme deposu, bir karargâh binası ve 329 rejim askeri etkisiz hale getirilmiştir.”



MSB: Topçu saldırısında 1 şehit



Milli Savunma Bakanlığı’ndan dün gece yapılan açıklamada, “Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza Rejim tarafından düzenlenen topçu saldırısında 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede ateş altına alınan Rejim hedefleri vurulmaya devam edilmektedir. Ateş altına alınan rejim hedeflerinden 8 tank, 4 zırhlı muharebe aracı, 5 obüs ve 2 çok namlulu roketatarın imha edildiği, 56 Rejim unsurunun da etkisiz hale getirilmiştir” denildi.