26.08.2020 - 09:59 |
2020 Bursluluk Sınavı ne zaman yapılacak? İOKBS konuları ve sınav tarihi...
Bursluluk Sınavı ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı İOKBS 2020 tarihini belirledi. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ne zaman, sınav konuları ne? İşte 2020 Bursluluk Sınavı ile ilgili detaylar...
Milli Eğitim Bakanlığı 2020 İOKBS İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sıanvı için tarihi duyurdu. Peki, sınav ne zaman yapılacak? Öğrenciler konuları araştırmaya başladı.
2020 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
6 Haziran Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.
İOKBS 2020 BURSLULUK SINAVI KONULARI
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na esas olan derslerin konu, kazanım ve açıklamaları belirlendi.
5, 6 VE 7. SINIF KONULARI İÇİN TIKLAYINIZ
8. SINIF KONULARI İÇİN TIKLAYINIZ
HAZIRLIK SINIFI KONULARI İÇİN TIKLAYINIZ
9, 10 VE 11. SINIF KONULARI İÇİN TIKLAYINIZ
Fatih'te arkadaşının eşini otele çağırdı, dayak yediFatih'te, geçen ay evlerinde bir süre misafirleri olan eşinin arkadaşının kendisini taciz ettiğini ve otele davet ettiğini öne süren Suriyeli kadın durumu eşine söyledi. Kadının eşi yakınları ile otele giderek, buluşmak üzere gelen şüpheli Mudar E.'ye dayak attı. Çevredekiler şüpheliyi linçten kurtararak polise teslim etti.