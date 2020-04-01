2020 fitre miktarı ne kadar, kimlere verilir? Fitre kimlere verilmez, ne zaman verilir?

2020 fitre ne kadar? sorusunun cevabı internette araştırılıyor. Fitre, Ramazan ayında bir kişinin temel ihtiyacını karşılamak için veriliyor. 2020 fitre miktarını ise Diyanet İşleri Bakanlığı duyurdu. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan zekat ile ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Peki 2020 fitre miktarı ne kadar,ne zaman verilir? Fitre kimlere verilir?

DİYANET'TEN ZEKAT AÇIKLAMASI

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Zekatların bu günlerde ulusal düzeyde başlatılan dayanışma kampanyaları vasıtasıyla toplanıp hak sahiplerine ulaştırılması caizdir" ifadeleri yer aldı.

FİTRE MİKTARI NE KADAR OLDU?

Diyanet İşleri Bakanlığı fitre miktarını açıkladı. Bu yıl fitre miktarı 27 TL olarak belirlendi.

FİTRE NEDİR, KİMLERE VERİLİR?

Türkçede fitre şeklinde yer alan fıtır sadakası temel ihtiyaçların dışında yeterli miktarda mala sahip olan her Müslümanın ramazanda vermesi vacip olan bir sadakadır.Fitre, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul Müslümanlara verilir.

FİTRE NE ZAMAN VERİLİR?

Fitrenin bayram namazından önce verilmesi uygundur.

FİTRE KİMLERE VERİLMEZ?

Hanefilere göre aşağıda yer alanlara fitre verilmez:

Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara,

Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara,

Eşine,

Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye,

Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa (Merğinânî, el-Hidâye, II, 223-228).