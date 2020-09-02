2020 Kaymakamlık başvuruları başladı! 2020 Kaymakamlık başvuru ücreti ne kadar?

2020 Kaymakamlık başvuruları ÖSYM tarafından alınmaya başladı. 18 Ekim tarihinde Ankara'da uygulanacak olan 2020 Kaymakamlık sınavı başvuruları 2-9 Eylül tarihleri arasında ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden alınacak. Peki 2020 Kaymakamlık başvuru ücreti ne kadar? İşte başvuru ekranı ve sınav hakkında merak edilen detaylar...

2020 KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN?

2020 Kaymakamlık sınavı 18 Ekim'de Ankara'da gerçekleştirilecek

KAYMAKAMLIK BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2020 KAYMAKAMLIK SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Kaymakamlık sınav ücreti olarak adaylardan 225 TL başvuru ücreti alınacak. ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına 225,00 TL sınav ücreti yatıracaklardır. Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar, 337,50 TL olan sınav ücretini aynı gün yatıracaklardır.

2020 KAYMAKAMLIK SINAVINDA ADAYLARA KAÇ SORU YÖNELTİLECEK?

Sınavda adaylara, 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe (14), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4), Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı (10) ve Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (6) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,

Alan Bilgisi Testi : Anayasa Hukuku (13), İdare Hukuku (18), Türkiye’nin İdari Yapısı (14), Türkiye’de Mahalli İdareler (9), Ekonomi (12) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.