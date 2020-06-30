2020 KPSS Lisans başvuru kılavuzu yayımlandı! KPSS başvuru ücreti ne kadar?

KPSS Lisans başvuru kılavuzu yayımlandı. ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS Lisans başvuru kılavuzunun yayımlanmasın ardından sınava girmeyi düşünen binlerce aday KPSS Lisans başvuru işlemlerinin nasıl yapılacağını ve başvuru ücretleri ne kadar sorusuna yanıt aramaya başladı. Uzun yıllardır eğitim aldıkları bölümlerden mezun olan adaylar KPSS sınavına katılım sağlayıp devlet kadrolarına memur olarak atanabilmek ve öğretmenlik mesleklerini icra edebilmek için KPSS sınavında ter dökecek. Peki KPSS başvuruları nasıl yapılır?

KPSS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

KPSS başvuru işlemleri ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre işlemleri ile başvurularını yapabilecek. ÖSYM'nin sisteminde geçerli fotoğrafı bulunmayan adaylar ise ÖSYM büroları aracılığı ile 30 Haziran- 13 Temmuz tarihleri arasında başvurularını tamamlayabilecek.