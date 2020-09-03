2020 KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman alınacak? ÖSYM KPSS Ortaöğretim başvuru tarihlerini açıkladı

KPSS Ortaöğretim başvuruları için adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Binlerce adayı yakından ilgilendiren KPSS Ortaöğretim başvuruları için ÖSYM tarafından beklenen açıklama geldi. Lise eğitimini tamamlayan ve devlet kadrolarında açılan pozizyonlarda görev almak isteyen adaylar bu yıl gerçekleştirilecek olan KPSS Oratöğretim sınavında ter dökecek. Peki KPSS Ortaöğretim başvuruları hangi tarihler arasında alınacak?

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHİ 2020 NE ZAMAN?

KPSS ortaöğretim başvuruları 15 Eyllül 2020 tarihinde başlayacak, 30 eylül 2020 tarihinde sona erecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

KPSS ortaöğretim sınavı 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak.