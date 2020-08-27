MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 2020-KPSS sınava giriş belgeleri yayımlandı
ABONE OL
27.08.2020 - 15:34 | | DHA

2020-KPSS sınava giriş belgeleri yayımlandı

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı giriş belgelerinin yayımlandığını açıkladı.

2020-KPSS sınava giriş belgeleri yayımlandı

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınava giriş belgeleri yayımlanmıştır. Adaylarımız https://ais.osym.gov.tr adresinden ve ÖSYM AİS Mobil uygulamamızdan sınava giriş belgelerine ulaşabilir. Tüm adaylarımıza şimdiden başarılar dilerim" dedi.

2020-KPSS sınava giriş belgeleri yayımlandı

 

Çanakkale Biga'da otomobil denize düştüÇanakkale'nin Biga ilçesinde, el freninin çekilmediği öne sürülen otomobil denize düştü. Çevredeki bir kişi suya atlayarak, aracın içinde birinin olup olmadığını kontrol etti. Su alarak tamamen batan otomobil, vinçle denizden çıkarıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

28 Ağustos Bim aktüel kataloğu indirimleri! Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor 2020?

28 Ağustos Bim aktüel kataloğu indirimleri! Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor 2020?

Milyonlarca emekliye güzel haber! Bunu yapanın maaşı yükseliyor

Milyonlarca emekliye güzel haber! Bunu yapanın maaşı yükseliyor

İşte Karadeniz gazının ilk görüntüsü!

İşte Karadeniz gazının ilk görüntüsü!

Domates salçası nasıl yapılır? Evde salça yapımı

Domates salçası nasıl yapılır? Evde salça yapımı

Sıradaki Haber