2020 KPSS sonuçları nasıl sorgulanır? ÖSYM KPSS lisans sonuçları açıklandı mı?

KPSS sonuçları için geri sayım sürüyor. ÖSYM tarafından uygulanan KPSS lisans sonuçlar için ÖSYM tarih belirlemişti.

KPSS Lisans (Genel kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri) sınavı 6 Eylül'de; KPSS Lisans (Alan Bilgisi) sınavı 12-13 Eylül'de; KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı ise 20 Eylül tarihinde yapılmıştı.

Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM tarafından verilen tarih...

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM KPSS lisans sınavlarını 22 Ekim 2020 tarihinde ilan edecek. KPSS lisans sonuçlarını görüntülemek isteyen adaylar ÖSYM sonuç açıklama sistemi "https://sonuc.osym.gov.tr/" adresinde sonuçlar açıklandığında T.C. kimlik numarası ve şifre ile sonuçlarını görüntüleyebilecekler.

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