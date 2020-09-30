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30.09.2020 - 11:55 |

2020 KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı? Ne zaman başlayacak?

Milyonlarca öğrencinin gözü kulağı Kredi Yurtlar Kurumu'ndan gelecek haberde... Ekim ayına 1 gün kala yurt ve burs başvuruları için heyecan dorukta... Ağızlardan düşmeyen soru ise 2020 KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak? şeklinde...

2020 KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı? Ne zaman başlayacak?

Kredi Yurtlar Kurumu her sene yurt ve burs imkanı sağlarken ekim ayına 1 gün kala hala başvurular başlamış değil... Bu nedele öğrencilerde büyük bir beklenti oluşmuş durumda... Sıklıkla KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak? sorusu yöneltiliyor.

KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK yurt ve burs başvurularının net olarak hangi tarihte açıklanacağı henüz belli değil. Tarihlerin Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

Öğrenciler, yurtlara başvuru tarihi ve başvuruya ilişkin her tür bilgiye Gençlik ve Spor Bakanlığı (gsb.gov.tr) ve Genel Müdürlüğümüzün resmi internet adreslerinden (kygm.gsb.gov.tr) ulaşabilecektir. Gelişmeler Bakanlığımızın sosyal medya hesaplarından da (@gencliksporbak) takip edilebilir.

 

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