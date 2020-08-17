2020 LGS 2.tercih sonucu sorgulama sayfası - LGS 1.nakil yerleştirme sonuçları ekranı
Yurt genelinde binlerce öğrencinin şansını denediği LGS ile ilgili beklenen bir açıklama daha geldi. ÖSYM, binlerce adayı yakından ilgilendiren LGS 2.tercih sonuçları ve - LGS 1.nakil yerleştirme sonuçları öğrencilerin erişimine açıldı. İşte LGS tercih ve nakil sonuçları ile ilgili ayrıntılar...
LGS 2.tercih sonuçları öğrenciler tarafından heyecanla bekleniyordu. 14 Ağustos tarihinde başvuruları son bulan LGS 1.nakil işlemleri- 2.tercih sonuçları açıklandı. Öğrenciler ve veliler sonuç ekranı ile ilgili detayları araştırıyorlar. İşte 2020 LGS 2.tercih sonuçları sorgulama ekranı ile ilgili detaylar...
2020 LGS 1. NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI
LGS 2. tercih sonuçlarının yani 1.nakil işlemlerinin sonuçları 17 Ağustos tarihinde açıklandı. LGS 2.tercih sonuçları www.meb.gov.tr adresinden erişim sağlanabiliniyor.
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2020 LGS TAKVİMİ
Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak ve sonuçları 24 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.
24-26 Ağustos 2020 – Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması
26-27 Ağustos 2020 – Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması
28 Ağustos 2020 – İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi