2020 LGS 2.tercih sonucu sorgulama sayfası - LGS 1.nakil yerleştirme sonuçları ekranı

LGS 2.tercih sonuçları öğrenciler tarafından heyecanla bekleniyordu. 14 Ağustos tarihinde başvuruları son bulan LGS 1.nakil işlemleri- 2.tercih sonuçları açıklandı. Öğrenciler ve veliler sonuç ekranı ile ilgili detayları araştırıyorlar. İşte 2020 LGS 2.tercih sonuçları sorgulama ekranı ile ilgili detaylar...

2020 LGS 1. NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI

LGS 2. tercih sonuçlarının yani 1.nakil işlemlerinin sonuçları 17 Ağustos tarihinde açıklandı. LGS 2.tercih sonuçları www.meb.gov.tr adresinden erişim sağlanabiliniyor.

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2020 LGS TAKVİMİ

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak ve sonuçları 24 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.

24-26 Ağustos 2020 – Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

26-27 Ağustos 2020 – Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

28 Ağustos 2020 – İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi